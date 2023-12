Mewing: o exercício facial que promete reduzir a papada e ter a mandíbula de Angelina Jolie

A- A+

O tema é uma tendência absoluta em termos estéticos, mas quem pratica afirma que o mewing não apenas é eficaz em termos de beleza, mas também para melhorar a respiração, a musculação facial e a estrutura dental.

A técnica recebe o nome inspirado em seu criador, John Mew, um ortodontista britânico a quem também é atribuída a criação da ortotropia — um tipo de ortodontia alternativa que objetiva ser preventiva, não extrativa e não cirúrgica, buscando melhorar o crescimento do rosto e da mandíbula.

Mew sustenta que essa técnica, baseada no "correto posicionamento da língua", ajuda a respirar melhor, evita dores na mandíbula e redefine a mandíbula, através do alinhamento dos dentes inferiores com os superiores. Segundo ele, praticar o mewing com frequência pode modificar a forma maxilar de uma pessoa.

No entanto, após suas declarações e práticas, a licença médica de Mew foi revogada pelo General Dental Council em 2017. Segundo a instituição, o profissional estava denegrindo publicamente as práticas tradicionais do movimento dos dentes com ortodontia, juntamente com a extração de dentes e cirurgia ortognática.

No entanto, isso parece não preocupar a comunidade de entusiastas da estética nas redes sociais. Atualmente, #mewing tem 1,9 bilhão de visualizações no TikTok, plataforma na qual os usuários afirmam que essa prática é usada por algumas das figuras mais famosas do mundo, como Angelina Jolie, Bella Hadid e Kim Kardashian.

O que é o Mewing?

De acordo com a instrutora de ginástica facial e técnicas de rejuvenescimento natural Natalia Ivarrola, o Mewing é uma técnica que se baseia no correto posicionamento da língua para definir as linhas do rosto.

"Trata-se de voltar à posição natural da língua. Por isso, os lábios ficam juntos, os dentes são deixados separados e a língua é levada para o céu da boca, sem exercer pressão e sem empurrar os dentes da frente" explica.

Em seus workshops de ginástica facial, Ivarrola ensina aos alunos a pronunciar a palavra "ven". Quando vocalizada, a língua se posiciona automaticamente na técnica do Mewing. A especialista defende que praticar e obter resultados não é tão simples, já que requer constância e muita prática.

Em um artigo, o Journal of Oral and Maxillofacial Surgery afirma que quanto mais a técnica é praticada, mais fácil é se acostumar com essa nova posição da língua.

De acordo com a Escola de Londres de Ortotropia Facial, o objetivo da prática é "aumentar a área da seção transversal", o que proporcionaria um melhor espaço para que os dentes se alinhem naturalmente e ocorra um aumento no espaço da língua. Isso representa uma melhoria na deglutição, respiração e estrutura facial.

Além da questão estética, a proposta original de Mew era melhorar a saúde bucal das pessoas. Relacionado a isso, um estudo publicado na Oxford Academic estabelece que ter uma mandíbula menor pode causar apinhamento dental e uma respiração bucal inadequada, especialmente em crianças. Os pesquisadores do estudo sugerem a realização de exercícios de respiração, deglutição e mastigação de chicletes ou alimentos mais rígidos para evitar problemas na mandíbula.

Quando os resultados do Mewing são visíveis?Quanto ao uso da técnica, Natalia Ivarrola conta que o ideal é praticar o Mewing a longo prazo. Segundo a especialista, para ver os benefícios, é necessário manter a técnica ao longo do tempo.

"Os resultados geralmente começam a aparecer a partir da terceira ou quarta semana" diz.

Natalia acrescenta que, quando a língua se acostuma a estar em repouso, ela fica nessa posição sempre, ao dormir, não comer ou falar.

Quais são os benefícios do Mewing?

Em relação aos seus benefícios, a instrutora de ginástica facial destaca que fazê-los ajuda a definir a mandíbula, elevar as maçãs do rosto, relaxar e tonificar a parte inferior da boca e contribuir para a beleza geral do rosto.

Um exemplo popular de alguém que experimentou é o conhecido youtuber Cam Jones do canal "Goal Guys". Jones praticou o Mewing por 30 dias e falou sobre os resultados com os seguidores.

"Depois de três semanas praticando o Mewing, não tenho certeza se houve muita diferença em minha aparência física, mas estou vendo melhorias em outros aspectos, como, por exemplo, minha respiração nasal. Também estou mais consciente da minha postura corporal e constantemente tento manter meu pescoço mais alinhado com minha coluna", relata o youtuber.

Veja vídeo



Apesar dos bons resultados afirmados por seus seguidores fiéis, ainda não há evidências científicas suficientes sobre o mewing em relação à saúde bucal.

"Fazer mewing é bom para tirar algumas selfies, mas se você está tentando mudar a forma do seu rosto, você precisa garantir que está fazendo isso corretamente" afirma Zainab Mackie, também conhecida nas redes sociais como "A dentista do TikTok".

Para Zainab, o autodiagnóstico é perigoso e um médico ou dentista deve ser consultado para garantir uma orientação profissional correta.

