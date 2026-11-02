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VATICANO Mexicana María Montserrat Alvarado assume a comunicação do Vaticano A executiva de mídia é a primeira mulher leiga a ocupar um cargo desse nível na Cúria Romana

A executiva de mídia mexicana María Montserrat Alvarado acaba de assumir como diretora do poderoso departamento de comunicação do Vaticano, e é a primeira mulher leiga a ocupar um cargo desse nível na Cúria Romana.

Nascida na Cidade do México, Alvarado, de 39 anos, era até agora presidente e diretora de operações da EWTN News, a divisão de notícias da maior rede católica de televisão dos Estados Unidos, a Eternal Word Television Network (EWTN).

Ela foi nomeada em junho para dirigir o Dicastério para a Comunicação, responsável por supervisionar os serviços de imprensa, rádio e televisão do Vaticano, uma decisão que a surpreendeu.

"Não apresentei nenhuma candidatura nem fui selecionada" por meio de um processo habitual, declarou em entrevista à EWTN News.

Segundo explicou, tratou-se de "uma nomeação do Santo Padre", o papa Leão XIV, nascido nos Estados Unidos.

A relação entre a rede e o Vaticano nem sempre foi fácil. O antecessor de Leão XIV, o papa Francisco, criticou veículos católicos conservadores várias vezes e chegou a lamentar a existência de "uma grande rede de televisão católica que critica sem cessar o papa", uma aparente alusão à EWTN, embora sem mencioná-la.

Naquela época, María Montserrat Alvarado, conhecida como "Montse", trabalhava como apresentadora da rede. Em seu novo cargo, estará à frente de órgãos como a agência Vatican News, a Rádio Vaticano e o jornal L'Osservatore Romano.

- "Mais internacional" -

Alvarado cresceu em Miami antes de se mudar para Washington.

Durante 14 anos, trabalhou no Becket Fund for Religious Liberty, uma organização sem fins lucrativos dedicada à defesa da liberdade religiosa.

Desde 2023, está à frente da EWTN News, onde supervisionava plataformas jornalísticas internacionais que produziam conteúdos em sete idiomas para televisão, imprensa escrita, rádio, meios digitais e redes sociais.

No entanto, a comunicação nunca foi uma vocação para ela, que explicou à EWTN que sua "grande ambição sempre havia sido casar e ter filhos".

Atualmente é divorciada e a Igreja anulou seu matrimônio.

Alvarado sucede Paolo Ruffini, de 70 anos, que o papa Francisco nomeou em 2018 como o primeiro leigo à frente de um dicastério, termo utilizado pelo Vaticano para designar seus ministérios.

"Trata-se de uma mulher escolhida por suas competências e suas qualidades", declarou à AFP Lucetta Scaraffia, professora de História na Universidade La Sapienza de Roma.

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