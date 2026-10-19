Mexicano morre sob custódia da polícia migratória nos Estados Unidos
O ICE não se pronunciou sobre o caso
O México informou no domingo (18) a morte de um cidadão sob custódia da polícia migratória americana ICE, um caso que elevou a 18 o número de mexicanos falecidos nessas circunstâncias desde o retorno de Donald Trump ao poder em 2025.
O Ministério das Relações Exteriores mexicano afirmou que o migrante morreu em um centro de processamento na cidade fronteiriça de Laredo.
A pasta não divulgou a identidade do falecido, mas afirmou que já entrou em contato com a família.
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"O México expressa sua profunda preocupação diante da recorrência de falecimentos de pessoas mexicanas sob custódia ou no contexto de operações migratórias nos Estados Unidos", afirmou a chancelaria em um comunicado.
"É uma situação que exige uma resposta efetiva das autoridades americanas".
O governo também pediu "uma investigação rápida, exaustiva e transparente" sobre o caso para determinar "as responsabilidades correspondentes".
O ICE não se pronunciou sobre o caso.