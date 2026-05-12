Ter, 12 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça12/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
União Europeia

México abre 'outros horizontes' comerciais com acordo com UE, diz Sheinbaum

A assinatura do pacto comercial está agendada para 22 de maio

Reportar Erro
A presidente do México, Claudia SheinbaumA presidente do México, Claudia Sheinbaum - Foto: ALFREDO ESTRELLA / AFP

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmou, nesta terça-feira (12), que o México está abrindo "novos horizontes" para o comércio com a modernização de seu acordo com a União Europeia, em meio às negociações comerciais em andamento com os Estados Unidos e o Canadá.

A assinatura do pacto comercial está agendada para 22 de maio, durante uma cúpula bilateral na Cidade do México entre Sheinbaum e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

O acordo atualizado coincide com as negociações entre México, Estados Unidos e Canadá para revisar o tratado de livre comércio em meio às políticas tarifárias impostas pelo presidente Donald Trump durante seu segundo mandato.

Leia também

• Petrobras estuda parceria inédita com a Pemex, do México

• Kleber Mendonça Filho celebra as vitórias de "O agente secreto" nos Prêmios Platino, no México

• Doze jornalistas assassinados na América Latina em 2025

"É muito importante avançar com a revisão do tratado com os Estados Unidos e o Canadá, o que é fundamental, mas também estamos abrindo novos horizontes", disse Sheinbaum em sua coletiva de imprensa matinal.

A presidente enfatizou que a modernização do acordo com a União Europeia permitirá que o México atraia mais investimentos estrangeiros e aumente as vendas de produtos mexicanos na Europa.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter