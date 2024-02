México analisa adotar reciprocidade após Canadá voltar a exigir visto de seus cidadãos

A- A+

O governo do México informou, nesta quinta-feira (29), que analisa a possibilidade de exigir visto aos cidadãos canadenses, depois que Ottawa impôs a cobrança de visto aos mexicanos.

O governo mexicano "se reserva, obviamente, o poder de agir com reciprocidade", informou a Chancelaria mexicana em um comunicado.

O México "considera que há outras opções antes de chegar à aplicação desta medida", acrescentou a fonte, em alusão aos vistos canadenses.

Mais cedo, o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, fez uma "repreensão fraterna" ao Canadá pela decisão de voltar a exigir visto dos mexicanos.

"Uma pequena repreensão fraterna, respeitosa, ao primeiro-ministro" do Canadá, Justin Trudeau, disse o presidente em sua habitual coletiva de imprensa matinal. "Vamos buscar opções, alternativas, não podemos nós romper relações com o Canadá nem com os outros governos porque o intercâmbio econômico é muito bom", prosseguiu, sem entrar em detalhes.

López Obrador disse, ainda, dirigindo-se a Trudeau, que seu governo "convenceu" a administração do ex-presidente americano Donald Trump a manter o Canadá na negociação do Tratado de Livre Comércio da América do Norte, que entrou em vigor em 1994, e se tornou o T-MEC em julho de 2020.

"Nós os ajudamos e ele [Trudeau] sabe disso, para que se aceitasse que o Canadá participasse" do T-MEC, afirmou López Obrador.

Trump e Trudeau "não se davam bem, então [o ex-presidente americano] não queria que o Canadá fosse incluído, queria um tratado bilateral México-Estados Unidos, e eu insisti [...] e o convenci" a manter os mesmos integrantes no acordo comercial, disse López Obrador.

O Canadá havia retirado a exigência de vistos dos mexicanos em dezembro de 2016.

Algumas isenções serão aplicadas. Os cidadãos mexicanos que viajarem ao Canadá poderão pedir uma autorização de viagem eletrônica simples se tiveram um visto canadense na última década ou se têm visto americano válido.

Segundo o governo canadense, os mexicanos apresentaram 17% de todos os pedidos de asilo em 2023. A maioria foi rejeitada ou retirada pelos solicitantes.

Ottawa está sob pressão há semanas, em particular por parte do premiê de Quebec, François Legault, segundo quem sua província chegou a um ponto crítico sobre imigração e está sobrecarregada com solicitações de asilo.

