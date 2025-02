México anuncia reuniões com EUA sobre comércio e segurança

A- A+

Funcionários do México e dos Estados Unidos se reunirão nesta semana em Washington para conversar sobre a ameaça do presidente Donald Trump de impor tarifas e as operações contra o narcotráfico na fronteira comum, informou, nesta segunda-feira (17), a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum anunciou que o secretário de Economia do México, Marcelo Ebrard, "iria a Washington" esta semana para se encontrar com Howard Lutnick, secretário do Comércio de Trump.

Omar García Harfuch, secretário de Segurança, liderará a delegação mexicana para a reunião sobre esse tema, acrescentou.

"Espero, como sempre, que cheguemos a um bom acordo entre o governo dos Estados Unidos e nós", afirmou a presidente em sua coletiva de imprensa diária.

No dia 1º de fevereiro, Trump impôs tarifas de 25% sobre os produtos provenientes de Canadá e México, mas adiou sua entrada em vigor até o início de março enquanto negocia com ambos os países medidas contra a migração irregular e o tráfico de fentanil.

O presidente dos Estados Unidos também ameaça aplicar uma tarifa adicional de 25% sobre as importações de aço e alumínio a partir de 12 de março.

A presidente também destacou que o secretário de Estado americano, Marco Rubio, "reconheceu" que há um tráfico de armas dos Estados Unidos para o México.

"Acho que é a primeira vez que se reconhece que não se trata apenas do tráfico de drogas, mas também de armas dos Estados Unidos para o México", disse Sheinbaum, referindo-se a uma entrevista concedida por Rubio a uma rádio no dia 13 de fevereiro.

"Muitos desses cartéis estão encontrando maneiras de comprar armas ou o que quer que seja nos Estados Unidos e retornam no sentido contrário (para o México)", disse Rubio nessa entrevista, cuja transcrição foi divulgada pelo Departamento de Estado.

"Vamos trabalhar juntos, com eles no lado deles da fronteira, nós no nosso lado da fronteira, para que possamos resolver o problema do tráfico de armas, lidar com o problema do fentanil, o problema da migração em massa e o problema dos cartéis", acrescentou o dirigente americano.

Por sua vez, Sheinbaum assegurou que ambos os governos compartilham informações "permanentemente" sobre as "operações que há na fronteira".

