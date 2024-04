A- A+

internacional México apresenta denúncia contra o Equador perante a CIJ por ataque à embaixada País solicita a suspensão do Equador como membro das Nações Unidas até que ele emita um pedido público de desculpa reconhecendo que houve violação do direito internacional

O México apresentou, nesta quinta-feira (11), uma denúncia contra o Equador perante a Corte Internacional de Justiça (CIJ) em Haia pelo ataque à embaixada mexicana em Quito na última sexta-feira, informou sua Chancelaria. O país solicita a “suspensão do Equador como membro das Nações Unidas até que ele emita um pedido público de desculpas reconhecendo as violações dos princípios e normas fundamentais do direito internacional”.

Em entrevista coletiva, a ministra das Relações Exteriores do México, Alicia Bárcena, afirmou que o objetivo da medida é “garantir a reparação do dano moral infligido ao Estado mexicano e aos seus cidadãos”.

As forças policiais invadiram a embaixada na noite da última sexta-feira para capturar o ex-vice-presidente equatoriano Jorge Glas, acusado de corrupção e que horas antes havia recebido asilo político do México. Como resultado, o governo mexicano rompeu relações com o Equador e anunciou o processo em Haia.

"Hoje, com muito orgulho, apresentamos uma denúncia perante a Corte Internacional de Justiça. O termo é ‘pedido para iniciar um processo’ (...). Não há dúvida de que o Equador violou a Convenção de Viena sobre relações diplomáticas ao violar a imunidade da embaixada" disse Alejandro Celorio, consultor jurídico do Ministério das Relações Exteriores, ao lado de Bárcena.

