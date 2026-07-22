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EUA

México apresenta denúncias nos EUA pela morte de migrantes

No total, foram 20 denúncias de diversas autoridades ligadas aos estados onde ocorreram as mortes

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A presidente Claudia Sheinbaum já havia antecipado em 9 de julho que apresentaria essas denúnciasA presidente Claudia Sheinbaum já havia antecipado em 9 de julho que apresentaria essas denúncias - Foto: Yuri Cortez/AFP

O México apresentou denúncias criminais nos Estados Unidos pela morte de migrantes mexicanos sob custódia ou durante operações das autoridades desse país, informou seu governo nesta quarta-feira (22).

Ao todo, 17 mexicanos morreram em centros de detenção do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE, na sigla em inglês) ou em fiscalizações realizadas por seus agentes desde que Donald Trump retornou à presidência, em janeiro de 2025.

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A presidente Claudia Sheinbaum já havia antecipado em 9 de julho que apresentaria essas denúncias.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores mexicano detalhou que apresentou 20 denúncias — oito perante promotorias estaduais e 12 em promotorias de condados — nas jurisdições onde ocorreram as mortes, nos estados do Arizona, Califórnia, Flórida, Geórgia, Illinois, Louisiana, Missouri e Texas.

O embaixador do México nos Estados Unidos, Roberto Lazzeri, "solicitou o esclarecimento de cada caso" em reuniões com o Departamento de Segurança Interna (DHS) e o ICE, acrescentou a nota.

Nesses encontros, Lazzeri também "transmitiu as preocupações" do México com as condições dos centros de detenção migratória, informou o ministério.

O chanceler Roberto Velasco também pediu ao alto comissário da ONU para os direitos humanos, Volker Türk, que solicitasse informações aos Estados Unidos sobre o tema e formulasse "recomendações técnicas para prevenir fatos dessa natureza".

O governo de Sheinbaum descartou que essas denúncias afetem a relação vital do México com os Estados Unidos, em um momento em que se negocia a revisão do tratado de livre comércio da América do Norte, o T-MEC, do qual o Canadá também participa.

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