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Internacional México autoriza entrada de militares dos EUA para treinamento A Constituição mexicana exige a aprovação do Senado para a entrada de tropas estrangeiras. Na noite de ontem, a casa autorizou a entrada de 139 militares armados

O México autorizou a entrada de tropas dos Estados Unidos em seu território para um treinamento conjunto, em meio à tensão bilateral causada pela pressão do presidente Donald Trump por um reforço do combate ao narcotráfico.

A Constituição mexicana exige a aprovação do Senado para a entrada de tropas estrangeiras. Na noite de ontem, a casa autorizou a entrada de 139 militares armados.

Esse tipo de treinamento é comum entre os dois países. Os militares americanos vão participar com tropas mexicanas de um exercício no estado de Chihuahua, em uma área próxima à fronteira. No mês passado, um grupo de fuzileiros mexicanos participou de um treinamento no estado americano da Virgínia.

A Presidência do México afirma que sua relação com os Estados Unidos se baseia em uma "cooperação sem subordinação".

Em abril, a presença no México de dois agentes da CIA que participaram sem autorização de uma operação de combate ao narcotráfico liderada pelo governo estadual gerou um conflito diplomático. Sua presença só se tornou conhecida porque eles morreram em um acidente de trânsito após a operação.

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