México: Banxico corta taxa de juros em 25 pontos-base, de 10,50% a 10,25%, em decisão unânime

O Banco Central do México (Banxico) decidiu nesta quinta-feira, 14, cortar a taxa básica de juros em 25 pontos-base, de 10,50% para 10,25% ao ano. A decisão foi tomada por unanimidade, e era aguardada por analistas. Na reunião anterior, a opção foi por uma redução de taxas de igual magnitude, mas os membros do conselho haviam se dividido.

Em comunicado, o Banxico apontou que, desde a decisão anterior, no México as taxas de juro dos títulos públicos de médio e longo prazo apresentaram movimentos ascendentes. "O peso mexicano se depreciou visivelmente e apresentou volatilidade, principalmente devido aos efeitos do processo eleitoral nos Estados Unidos", indicou ainda.

O Banxico previu que o ambiente inflacionário permitirá ajustes adicionais das taxas de juros. Nas decisões, o BC diz que levará em consideração a perspectiva de que os choques globais continuarão se desvanecendo e os efeitos da fraqueza econômica.



A autoridade afirma que considerará a incidência da postura monetária que tem se mantido restritiva e que segue imperando sobre a evolução da inflação no horizonte de longo prazo que é afetada pela política monetária.

O BC mexicano disse ainda que as decisões implementadas serão adequadas, em todo o momento, com a trajetória exigida para propiciar a convergência ordenada e sustentada da inflação geral para a meta de 3% no prazo previsto.



