A- A+

AMÉRICA DO NORTE México busca "fortalecer coordenação" com EUA após nova ameaça de Trump Sheinbaum abordou o assunto em resposta a uma pergunta sobre seu telefonema na quinta-feira com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou nesta sexta-feira (9) que seu governo busca maior coordenação com os Estados Unidos após o presidente americano, Donald Trump, ter ameaçado "atacar por terra" os cartéis de drogas.

"Ontem (quinta-feira), pedi ao chanceler Juan Ramón de la Fuente que entrasse em contato direto com o secretário do Departamento de Estado e, se necessário, conversasse com o presidente Trump para fortalecer a coordenação no âmbito" do acordo bilateral de segurança, disse a presidente em sua coletiva de imprensa matinal.

Sheinbaum abordou o assunto em resposta a uma pergunta sobre seu telefonema na quinta-feira com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Discutimos muitos tópicos, incluindo a situação na América Latina e a defesa da soberania", disse a presidente.

Ela relatou que explicou a Lula que o México possui um acordo de "entendimento sobre questões de segurança" com os Estados Unidos.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, falou "sobre a boa coordenação em segurança que existe com o México", acrescentou Sheinbaum.

Trump afirmou na quinta-feira que os ataques terrestres contra os cartéis de drogas viriam depois das operações marítimas no Pacífico e no Mar do Caribe, sem especificar onde ocorreriam ou fornecer mais detalhes.

"Vamos começar a atacar os cartéis por terra agora. Os cartéis controlam o México", disse Trump em entrevista à Fox News. "É muito, muito triste ver o que aconteceu naquele país", acrescentou.

O México reforçou a cooperação com os Estados Unidos na fronteira e extraditou dezenas de chefões do tráfico para o país vizinho em 2025, mas sua presidente, Claudia Sheinbaum, afirmou repetidamente que não deseja nenhum tipo de intervenção militar em seu país.

Veja também