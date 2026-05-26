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AMÉRICA LATINA México captura sobrinho de 'El Chapo' Guzmán procurado pelos EUA Identificado como Isai "N", ele foi preso no estado fronteiriço de Sonora

Um sobrinho do narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán foi capturado durante uma operação no México, informou a Secretaria de Segurança nesta terça-feira (26).

Identificado como Isai "N", ele foi preso no estado fronteiriço de Sonora e é procurado pela Justiça dos Estados Unidos.

Omar García Harfuch, secretário de Segurança do México, explicou na rede X que o detido é "sobrinho de 'El Chapo'", o ex-chefe do poderoso cartel de Sinaloa, que cumpre pena de prisão perpétua nos Estados Unidos.

A imprensa mexicana identifica o detido como Isai Martínez Zepeda, que teria sido preso em junho de 2008 em posse de armas de grosso calibre.

A assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança informou à AFP que não possuía detalhes sobre a prisão anterior.

Dois filhos de El Chapo, Ovidio e Joaquín, também estão presos nos Estados Unidos por tráfico de drogas.

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