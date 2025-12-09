Ter, 09 de Dezembro

comércio

México confia em chegar a acordo com EUA em disputa por água

Trump pediu ao País para fornecer mais de 200 milhões de metros cúbicos de água aos Estados Unidos até o fim do ano

Vista aérea do projeto de restauração da Laguna Grande, no delta do rio Colorado, em Valle de Mexicali, estado da Baja California, MéxicoVista aérea do projeto de restauração da Laguna Grande, no delta do rio Colorado, em Valle de Mexicali, estado da Baja California, México - Foto: Guillermo Arias / AFP

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse, nesta terça-feira (9), que confia em chegar a um acordo com seu contraparte americano, Donald Trump, que ameaçou o país vizinho com tarifas aduaneiras caso este não lhe forneça mais água em virtude de um acordo de distribuição.

Trump acusou o México de violar um tratado de 1944, segundo o qual os Estados Unidos compartilham água do rio Colorado em troca de água do rio Bravo, que atravessa a fronteira entre os dois países.

O presidente americano pediu ao México para fornecer mais de 200 milhões de metros cúbicos de água aos Estados Unidos até o fim do ano sob o risco de arcar com uma tarifa adicional de 5% sobre os produtos mexicanos.

"Estou convencida de que, como em outras ocasiões, vamos chegar a um acordo em benefício dos Estados Unidos e em benefício do México", disse Sheinbaum em sua coletiva de imprensa habitual, na qual anunciou que haverá uma reunião sobre o tema nesta terça com autoridades americanas.

O tratado obriga os Estados Unidos a enviarem a cada ano 1,85 bilhão de metros cúbicos de água do rio Colorado (oeste) para o México.

O México, por sua vez, deve enviar a Estados Unidos 432 milhões de metros cúbicos de água do Rio Bravo (este), chamado de Rio Grande do lado americano.

No entanto, o México está atrasado em seu compromisso e acumula um déficit de mais de 1 bilhão de metros cúbicos nos últimos cinco anos, segundo os dois países.

O vice-secretário para a América do Norte da chancelaria mexicana, Roberto Velasco, disse que a seca extraordinária nos anos 2022 e 2023 impediu o México de cumprir com sua obrigação.

Sheinbaum disse, ainda, que pelo tamanho dos dutos "não seria possível entregar em muito pouco tempo a quantidade de água" exigida por Trump.

"O que existe é a melhor vontade para entregar a quantidade de água devida de anos anteriores, de acordo com o que diz o tratado, e logicamente garantindo água ao México", assegurou.

Esta nova ameaça ao México ocorre depois de vários diálogos nas últimas semanas entre Trump e Sheinbaum, que tiveram uma reunião trilateral na última sexta-feira com o primeiro-ministro canadense, Mark Carney.

Até agora, a presidente tinha conseguido evitar as tarifas de Trump nas exportações mexicanas, 80% das quais têm como destino os Estados Unidos.

Em troca, o governo mexicano mobilizou militares na fronteira compartilhada e multiplicou as deten

