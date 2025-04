A- A+

méxico México critica intenção dos EUA de restringir exportações de gado Sheinbaum lembra que o País norte-americano já restringiu as importações de carne mexicana anteriormente, mas que o problema foi resolvido

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, classificou como "excessivas", nesta segunda-feira (28), as ameaças dos Estados Unidos de bloquear as importações de gado do México se seu governo não intensificar o combate à mosca-varejeira.

Este novo alerta de Washington surge em meio a tensões sobre as tarifas do governo Trump sobre as indústrias automotiva, siderúrgica e o alumínio.

A presidente mexicana respondeu a uma carta do último sábado, na qual a secretária de Agricultura dos EUA, Brooke Rollins, ameaçou fechar as fronteiras ao gado mexicano se nenhuma ação contra a larva desta mosca for anunciada até 30 de abril.

"Há coisas (na carta) que estão certas, (como) colaboração, coordenação e outras que consideramos excessivas", disse Sheinbaum quando questionada sobre o assunto em sua coletiva de imprensa matinal.

Rollins alertou que, se não houver resposta do México, os Estados Unidos "restringirão a importação de produtos animais" e gado vivo mexicanos na quarta-feira.

Washington também ressalta que o México restringiu para seis dias por semana o trabalho de uma empresa contratada pelo governo americano para espalhar moscas estéreis para conter a praga, e denuncia que impôs tarifas sobre os suprimentos para a realização desse trabalho.

Sheinbaum afirmou que o Ministério da Agricultura mexicano já entrou em contato com as autoridades americanas para explicar os esforços do México no combate a uma larva que pode causar inclusive a morte de animais.

A presidente lembrou que os Estados Unidos já restringiram as importações de carne mexicana anteriormente, mas que o problema foi resolvido.

Veja também