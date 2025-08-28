A- A+

RELAÇÕES COMERCIAIS México descarta um acordo de livre comércio com o Brasil Os dois países assinaram acordos de cooperação em áreas como biocombustíveis e competitividade

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, descartou a assinatura de um acordo de livre comércio com o Brasil nesta quinta-feira (28), em meio à pressão que as duas maiores economias da América Latina enfrentam devido às políticas comerciais do presidente americano, Donald Trump.

Os dois países assinaram acordos de cooperação em áreas como biocombustíveis e competitividade durante a visita ao México do vice-presidente Geraldo Alckmin, mas Sheinbaum afirmou que um tratado mais amplo não está previsto.

O Brasil enfrenta tarifas de 50% dos Estados Unidos, enquanto o México está negociando um acordo de longo prazo com Washington para evitar a imposição de tarifas alfandegárias.

Durante um telefonema com Sheinbaum no final de julho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou a importância de "aprofundar" a relação comercial com o México para enfrentar o "momento de incerteza" devido às tarifas alfandegárias.

Desde então, Brasília buscava ampliar o acordo de cooperação vigente com o México e expandir os fluxos de mercadorias entre ambas as nações, com foco em setores como farmacêutico, agropecuário e aeroespacial, afirmou Lula ao compartilhar na rede social X o resultado dessa conversa.

O secretário de Economia mexicano, Marcelo Ebrard, anunciou nesta quinta-feira que ambos os governos assinaram um memorando de entendimento "para iniciar tarefas de cooperação" que também permitam ao México aumentar suas exportações automotivas para o Brasil.

Da mesma forma, foi proposto um pacto entre as agências reguladoras de saúde de ambos os países para acelerar a aprovação de novos medicamentos e a colaboração na exploração de petróleo em águas profundas, onde o Brasil tem "uma grande experiência", destacou Ebrard.

"O Brasil produz e tem tecnologia em certas áreas que interessam ao México e também nós temos desenvolvimento em certas áreas que interessam" ao país sul-americano, resumiu Sheinbaum.

