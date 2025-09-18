A- A+

Diplomacia México e Canadá buscam reforçar aliança diante do protecionismo de Trump O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, visita a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, em um momento em que a ofensiva tarifária global de Trump viola os termos do T-MEC, o acordo de livre comércio que os três países mantêm desde 2020

Os líderes do México e do Canadá se reúnem nesta quinta-feira (18) para explorar novas rotas de comércio e investimento e evitar o campo minado criado por Donald Trump, cujas políticas protecionistas ameaçam prejudicar sua relação vital com o mercado americano.

O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, visita a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, em um momento em que a ofensiva tarifária global de Trump viola os termos do T-MEC, o acordo de livre comércio que os três países mantêm desde 2020.

Como parte de sua política, o magnata republicano impôs tarifas sobre alguns produtos exportados por seus parceiros e ameaça impor novas taxas caso eles não tomem medidas para conter o tráfico de drogas e a migração irregular para os Estados Unidos.

Antes de sua viagem, Carney afirmou que Canadá e México mantêm "uma relação sólida" construída ao longo de "mais de três décadas de livre comércio".

"Diante de um cenário global em mudança, estamos focados em aprimorar nossas parcerias em comércio, negócios, segurança e energia", disse o primeiro-ministro, citado em um comunicado oficial.

Sheinbaum expressou na quarta-feira sua intenção de "fortalecer o comércio com o Canadá" em determinados setores, assim como investimentos "em diferentes áreas" da economia mexicana.



A revisão do T-MEC, prevista para janeiro e cuja fase de consultas começou esta semana, também será discutida na reunião.

A presidente anunciou que receberá Carney no palácio presidencial, acompanhada por alguns membros de seus respectivos gabinetes. Em seguida, eles darão uma entrevista coletiva e se reunirão com líderes empresariais canadenses e mexicanos.

Seus objetivos visam reduzir a enorme brecha entre o comércio bilateral e o comércio que ambos os países mantêm com os Estados Unidos, principal destino das exportações mexicanas e canadenses.

O comércio bilateral de mercadorias entre o México e seu vizinho do norte totalizou mais de 763 bilhões de dólares em 2024 (4,72 trilhões de reais, na cotação da época), enquanto o comércio dos Estados Unidos com o Canadá atingiu quase 762 bilhões de dólares no mesmo período (4,71 trilhões de reais).

Em contraste, o intercâmbio de mercadorias mexicanas e canadenses limitou-se a 31,8 bilhões de dólares (196 bilhões de reais) no mesmo ano, segundo dados oficiais mexicanos.

O Canadá é o quinto maior parceiro comercial do México no mundo, enquanto o país latino-americano ocupa o terceiro lugar entre as nações com as quais as empresas canadenses negociam.

