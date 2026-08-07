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Internacional México e Peru restabelecem relações diplomáticas "Considerando os históricos laços de fraternidade, amizade e cooperação que unem os dois países, ambos acordam, neste dado, a retomada da relação entre ambos os Estados", afirmou o comunicado das duas Chancelarias

México e Peru restabeleceram suas relações diplomáticas nesta sexta-feira (7), rompidas desde novembro por decisão de Lima, que denunciou ingerência por parte do governo de Claudia Sheinbaum.

As Chancelarias dos dois países informaram a decisão num comunicado conjunto.

No centro da ruptura estava o asilo político que o México concedeu a Betssy Chávez, ex-chefe de gabinete do ex-presidente preso Pedro Castillo.

Sheinbaum informou diariamente em sua coletiva de imprensa que Chávez recebeu o salvo-conduto e estava prestes a chegar ao México.

Era uma condição de seu governo para retomar os vínculos.

A relação começou a se deteriorar após a queda e prisão de Castillo por sua tentativa de dissolver o Congresso no final de 2022, quando o México concedeu asilo à esposa e aos filhos do ex-mandatário.

A Justiça peruana condenou Castillo, em 2025, a mais de 11 anos de prisão por esses atos, sentenciando que o governo mexicano considera ilegal.

O comunicado das Chancelarias não entra em detalhes e faz apenas referência aos "laços históricos de fraternidade, amizade e cooperação que unem o México e o Peru" para retomar as relações.

Sheinbaum informou que Chávez partiu ao México em um avião militar. Ela qualificou o salvo-conduto como “uma ação de boa vontade” da presidente Keiko Fujimori.

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