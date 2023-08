A- A+

Fronteiras México encontra 231 migrantes em contêiner de caminhão Muitos migrantes em situação ilegal viajam pelas rodovias do México tentando chegar à fronteira com os Estados Unidos

Agentes de migração e a polícia mexicana encontraram 231 migrantes da Guatemala e de El Salvador que viajavam no contêiner de um caminhão na noite de segunda-feira (14), informaram as autoridades nesta terça-feira (15).

Os migrantes foram localizados na rodovia que conecta a Cidade do México ao estado de Puebla, no centro do país.

"Durante a fiscalização do caminhão, ouviram-se pancadas e gritos na parte traseira. Ao abrir uma das portas, ficou exposta uma comporta (...) Podia-se ver meninas e meninos segurados por adultos", relatou o Instituto Nacional de Migração (INM), em um comunicado.

A agência acrescentou que, na carroceria do caminhão, havia 92 adultos, 120 menores e 18 adolescentes da Guatemala, junto com um homem de El Salvador. Segundo a mesma fonte, os migrantes estavam viajando sem comida, ou ventilação.

Muitos migrantes em situação ilegal viajam pelas rodovias do México tentando chegar à fronteira com os Estados Unidos para buscar abrigou, ou atravessá-la de forma irregular.

A maioria viaja clandestinamente, escondida em caminhões de carga, em condições de superlotação e submetida a maus-tratos nas mãos de "polleros", como são conhecidos os traficantes de pessoas.

No início de agosto, pelo menos 18 pessoas morreram, e outras 23 ficaram feridas, depois que um ônibus que transportava migrantes caiu em um barranco no estado de Nayarit, no noroeste do país.

