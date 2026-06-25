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VENEZUELA México envia equipe militar de socorristas à Venezuela Os socorristas mexicanos são reconhecidos mundialmente como especialistas em estruturas colapsadas

Uma equipe de resgate militar e pessoal médico do México viajarão para a Venezuela nesta quinta-feira (25) para auxiliar nos esforços de resgate após os devastadores terremotos de quarta-feira, anunciou a presidente Claudia Sheinbaum.

Os socorristas mexicanos são reconhecidos mundialmente como especialistas em estruturas colapsadas. A presidente afirmou que, após uma avaliação inicial, será determinado o envio de "pessoal adicional, conforme necessário, para prestar assistência".

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