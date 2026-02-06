México enviará ajuda humanitária a Cuba antes de terça-feira
A ilha enfrenta uma profunda crise energética e de escassez, agravada pela suspensão do fornecimento de petróleo da Venezuela após a intervenção militar americana no país
O México enviará um carregamento de ajuda humanitária a Cuba até, no mais tardar, a próxima terça-feira, enquanto segue negociando uma eventual entrega de petróleo sem sofrer sanções dos Estados Unidos, informou nesta sexta-feira (6) a presidente, Claudia Sheinbaum.
A ilha enfrenta uma profunda crise energética e de escassez, agravada pela suspensão do fornecimento de petróleo da Venezuela após a intervenção militar americana no país e a captura do presidente deposto, Nicolás Maduro.
A ajuda a Cuba será enviada "se não neste fim de semana, na segunda-feira, no mais tardar, e é principalmente alimentação e alguns outros insumos que nos pediram", detalhou Sheinbaum em sua entrevista coletiva matinal.
Ela afirmou ainda que continuam "os trabalhos diplomáticos" para retomar os envios de petróleo em um momento em que o presidente americano, Donald Trump, ameaça impor tarifas a quem fornecer combustíveis à ilha.
"Obviamente não queremos que haja sanções para o México (...) estamos nesse processo de diálogo", acrescentou a presidente.
As vendas de petróleo e derivados do México para Cuba somaram 496 milhões de dólares (R$ 2,6 bilhões) em 2025, menos de 1% da produção da estatal Pemex, informou a empresa na última quarta-feira.
Esses envios de hidrocarbonetos respondem a razões humanitárias, argumentou a Pemex.