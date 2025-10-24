A- A+

RELAÇÕES COMERCIAIS México está "muito adiantado" em negociações comerciais com EUA à margem do Canadá Os três países estão envolvidos em negociações relativas à renovação de sua aliança comercial, e às tarifas que Trump busca impor a seus vizinhos e parceiros comerciais

O México está "muito adiantado" nas negociações comerciais com os Estados Unidos, afirmou, nesta sexta-feira (24), a presidente Claudia Sheinbaum, depois de Donald Trump anunciar, na véspera, a ruptura do diálogo com o Canadá, o terceiro parceiro do acordo de livre comércio T-MEC.

O secretário da Economia mexicano "vai na próxima semana à [reunião do fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico] Apec" na Coreia do Sul, onde "terá reuniões com a administração do presidente Trump", disse Sheinbaum em coletiva de imprensa.

A presidente evitou revelar se o México seguiria de maneira bilateral com os Estados Unidos nesse acordo.

Os três países estão envolvidos em negociações relativas à renovação de sua aliança comercial e às tarifas que Trump busca impor a seus vizinhos e parceiros comerciais.

"Vamos esperar", disse a mandatária em resposta a perguntas diretas da imprensa sobre as implicações que as diferenças entre Ottawa e Washington teriam no T-MEC.

Sheinbaum mostrou-se otimista de que o secretário de Economia, Marcelo Ebrard, possa "fechar alguns acordos" com a equipe americana na Coreia do Sul.

"Estamos indo muito bem no avanço das revisões que eles propuseram sobre alguns pontos que consideram barreiras ao tratado comercial. Muitas delas não consideramos assim", disse.

Em setembro passado, durante uma visita oficial ao México do primeiro-ministro canadense, Mark Carney, ambos os países concordaram em um T-MEC mais "justo" e "eficaz" em meio às ameaças de Trump de impor tarifas.

No início de novembro, termina uma moratória de 90 dias obtida por Sheinbaum para a imposição de tarifas.

