México extradita aos EUA 29 supostos traficantes em meio a pressões de Trump

As autoridades do México anunciaram nesta quinta-feira (27) a extradição de 29 supostos narcotraficantes para os Estados Unidos, em meio a crescentes pressões do governo de Donald Trump para que seu país vizinho detenha o contrabando de fentanil.

A entrega foi anunciada pela Secretaria de Segurança Pública e pela Procuradoria-Geral, que, no entanto, não especificaram os nomes dos extraditados que estavam presos em várias penitenciárias mexicanas.

A imprensa mexicana afirma que entre os extraditados está o veterano narcotraficante Rafael Caro Quintero, procurado pelos Estados Unidos pelo assassinato do agente da DEA Enrique "Kiki" Camarena, em 1985.

Segundo essas fontes, também foram entregues os irmãos Omar e Miguel Ángel Treviño Morales, ex-líderes do extinto e sanguinário cartel Los Zetas.

Essas extradições ocorrem no mesmo dia em que autoridades mexicanas devem se reunir em Washington com o secretário de Estado, Marco Rubio, e outros funcionários americanos para discutir comércio e combate ao narcotráfico.

Esse encontro faz parte dos esforços do governo mexicano para evitar que Washington imponha tarifas de 25% sobre as importações mexicanas a partir de 4 de março.

Trump acusa México e Canadá, seus parceiros no acordo de livre comércio T-MEC, de permitir o tráfico de drogas e a imigração irregular para os Estados Unidos.

Em um comunicado, as autoridades mexicanas afirmaram que as extradições foram solicitadas pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

"Esta ação se enquadra nos trabalhos de coordenação, cooperação e reciprocidade bilateral, no marco do respeito à soberania de ambas as nações", declararam.

