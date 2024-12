A- A+

AMÉRICA DO NORTE México faz apreensão recorde de uma tonelada de comprimidos de fentanil Opioide sintético 50 vezes mais potente que a heroína está ligado a dezenas de milhares de mortes por overdose nos EUA

As forças federais mexicanas apreenderam mais de uma tonelada de pílulas de fentanil, a maior apreensão desse tipo de substância, informou o governo mexicano, que enfrenta as advertências do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, de impor tarifas se o tráfico da droga persistir.

Presidente do México, Claudia Sheinbaum afirmou, em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira, que foram mais de 20 milhões de doses apreendidas.

— É a maior apreensão já feita de comprimidos de fentanil, estamos falando de mais de 20 milhões de doses — disse.

A apreensão foi anunciada na noite de terça-feira pelo Secretário de segurança, Omar Garcia Harfuchk, que viajou para o estado de Sinaloa, atingido por lutas internas de cartéis locais que deixaram centenas de mortos nos últimos dois meses.

“Mais de uma tonelada de comprimidos de fentanil, dois homens foram detidos e armas de fogo foram apreendidas”, escreveu o funcionário no X.

Sheinbaum disse ainda que essa ação, que envolveu forças militares e federais, foi o resultado de “uma investigação que vinha sendo feita há algum tempo”.

A presidente, que assumiu o cargo em 1º de outubro, manteve a estratégia de seu antecessor e aliado, Andrés Manuel López Obrador, de abordar as causas do crime, como a pobreza e a falta de oportunidades, mas reforçando as tarefas de inteligência.

A medida foi tomada depois que Trump advertiu, na semana passada, que imporia tarifas de 25% sobre as importações do México como forma de pressão para acabar com o tráfico de drogas e o trânsito de migrantes sem documentos para os Estados Unidos.

O republicano, que assume o cargo em 20 de janeiro, também está ameaçando impor tais tarifas ao Canadá, que, juntamente com o México, é parceiro dos Estados Unidos no T-MEC, o acordo de livre comércio da América do Norte.

O fentanil, um opioide sintético 50 vezes mais potente que a heroína, está ligado a dezenas de milhares de mortes por overdose nos Estados Unidos.

O México é uma importante rota de tráfico do fentanil e dos componentes para fabricá-lo, principalmente da China, que também enfrenta pressões tarifárias.

