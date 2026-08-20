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migração México localiza embarcação com migrantes cubanos Foram identificados sete menores no barco localizado na Península de Yucatán

O México localizou, nesta quinta-feira (20), uma embarcação que transportava 19 migrantes cubanos, incluindo sete menores, e da qual não se tinha notícias desde a semana passada, informou uma fonte da Marinha mexicana à AFP.

Segundo as imprensas cubana e americana, a embarcação partiu da província de Pinar del Río, ao oeste de Havana, em 11 de agosto, e seu paradeiro estava desconhecido desde então.

"Já resgataram os cubanos", disse a fonte. "Estão a caminho do Comando Naval".

Os migrantes foram localizados perto da Nona Zona Naval, um comando da Marinha situado na Península de Yucatán, um dos pontos do México mais próximos de Cuba.

A Marinha mexicana havia ordenado o envio de uma embarcação do tipo "Defender", um barco leve e de alta velocidade utilizado em operações de busca e resgate.

Um homem que mora no México e cujos filhos estão no barco disse à Univision na segunda-feira que a embarcação estava com pouco combustível.

Centenas de cubanos tentam deixar a ilha em embarcações pequenas e precárias, enfrentando frequentemente o risco de naufrágio, desaparecimento ou interceptação pela guarda costeira.

Desde janeiro, os Estados Unidos impuseram um bloqueio de fato ao fornecimento de combustível para a ilha comunista, o que agravou uma crise energética já existente e provocou apagões prolongados que perturbam a vida de seus 9,4 milhões de habitantes.

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