narcotráfico México não participou da prisão de líderes do cartel de Sinaloa nos EUA, diz governo "Estamos aguardando a declaração oficial (...) se foi capturado, se se entregou, o que aconteceu.", disse a secretária de segurança mexicana

As autoridades mexicanas não participaram na detenção de Ismael "Mayo" Zambada, co-fundador do cartel de Sinaloa, e filho de Joaquín "El Chapo" Guzmán, realizada na quinta-feira no Texas pelas autoridades americanas, informou a secretária de Segurança mexicana nesta sexta-feira (26).

"A pergunta é se participamos desta detenção ontem (quinta-feira), a resposta é não. O governo do México não participou nesta detenção ou entrega, este não é o caso", disse a secretária Rosa Icela Rodríguez, durante a coletiva matinal do presidente Andrés Manuel López Obrador.

A responsável reconheceu que até o momento o governo mexicano não sabe todos os detalhes da captura destes chefes do tráfico, anunciada na véspera pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, e disse que aguarda informações de Washington.

"Estamos aguardando a declaração oficial (...) se foi capturado, se se entregou, o que aconteceu. Isso é parte do que o governo dos Estados Unidos terá que falar", acrescentou Rodríguez.

Comentou, porém, que o procurador-geral do México, Alejandro Gertz, conversou na quinta-feira com seu homólogo americano Merrick Garland.

"Tiveram uma boa comunicação entre eles, então vamos esperar para ver qual é o próximo procedimento (…), mas sempre estivemos em colaboração com o governo dos Estados Unidos", acrescentou a secretária.

