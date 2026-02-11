Qua, 11 de Fevereiro

diplomacia

México não tem "nenhuma informação" sobre o uso de drones na fronteira com EUA

Mais cedo, nesta quarta-feira (11), funcionário do governo norte-americano informou que drones de cartéis mexicanos penetraram o espaço aéreo dos EUA

A presidente do México, Claudia SheinbaumA presidente do México, Claudia Sheinbaum - Foto: Alfredo Estrella / AFP

O governo mexicano não possui relatos da presença de drones criminosos operando na fronteira com os Estados Unidos, como alegado por Washington, afirmou a presidente Claudia Sheinbaum nesta quarta-feira (11).

"Não há nenhuma informação sobre o uso de drones na fronteira", declarou a presidente em sua coletiva de imprensa matinal, acrescentando que seu governo está aberto a compartilhar informações com os Estados Unidos.

Um funcionário do governo americano informou nesta quarta-feira que drones pertencentes a cartéis mexicanos penetraram o espaço aéreo dos EUA, mas foram neutralizados pelo Exército americano.

