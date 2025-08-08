Sex, 08 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta08/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
narcotráfico

México não tem provas de conexão de Nicolás Maduro com cartel de Sinaloa

"Se eles têm alguma prova, que mostrem, nós não temos nenhuma prova relacionada a isso", disse Sheinbaum

Reportar Erro
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. - Foto: Juan Barreto / AFP

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, declarou, nesta sexta-feira (8), que seu governo não tem provas de que o mandatário venezuelano, Nicolás Maduro, tenha conexões com o cartel de Sinaloa, como afirmado pelos Estados Unidos.

O governo de Donald Trump aumentou para 50 milhões de dólares (R$ 273 milhões, na cotação atual) a recompensa por “informações que levam à prisão” de Maduro, a quem acusa de utilizar organizações como o Trem de Aragua e o cartel de Sinaloa “para introduzir drogas letais e violência” nos Estados Unidos.

“Se eles têm alguma prova, que mostrem, nós não temos nenhuma prova relacionada a isso”, disse Sheinbaum em seu habitual coletivo de imprensa.

Leia também

• BC do México reduz juros em 25 pontos-base, a 7,75%, e deixa porta aberta a mais cortes

• Farmacêuticas multinacionais anunciam investimento de US$ 600 mi no México

• EUA sanciona número dois do "Cartel del Noreste" no México

“É a primeira vez que falamos sobre esse assunto, não ouvimos nenhuma investigação por parte do México relacionada a isso”, acrescentou.

A procuradora-geral americana, Pam Bondi, disse que Maduro “é um dos maiores narcotraficantes do mundo” e uma ameaça à segurança dos Estados Unidos.

A funcionária acrescentou que o governo americano apreendeu até o momento 30 toneladas de cocaína ligadas a Maduro “e seus cúmplices”.

Em resposta, o governo venezuelano qualificou de “patética” a declaração de Bondi.

“É a cortina de fumaça mais ridícula que já vimos”, disse o chanceler venezuelano, Yván Gil, em uma mensagem no Telegram.

Os Estados Unidos e a Venezuela não mantêm relações diplomáticas desde o primeiro mandato de Trump (2017-2021).

Em 2020, Washington acusou formalmente Maduro de “narcoterrorismo” e conspiração para traficar drogas e ofereceu 15 milhões de dólares (aproximadamente 80 milhões de reais na cotação da época) por uma informação que permitisse capturá-lo.

A administração do ex-presidente democrata Joe Biden aumentou a recompensa para 25 milhões de dólares (151,5 milhões de reais na cotação de 19 de janeiro).

Reportar Erro

Veja também

Newsletter