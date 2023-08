México pagará R$ 40 milhões às famílias de migrantes mortos em incêndio

A- A+

Os familiares dos 40 migrantes mortos em um incêndio em um centro de detenção de estrangeiros em Ciudad Juárez receberam uma indenização de cerca de 8 milhões de dólares (40 milhões de reais), informou o governador mexicano no domingo (13).

Segundo as autoridades mexicanas, o incêndio começou quando um migrante colocou fogo em um colchão na cela onde permanecia com outros 67 homens, em meio a um protesto por uma possível deportação.

Imagens de uma câmara de segurança admiraram que nem as equipes de migração nem as de segurança feitas algo para evacuar os migrantes.

Um total de 39 pessoas morreram no local, a maioria por asfixia, e uma no hospital. Outras 27 lesões. A maioria dos mortos são da Guatemala, El Salvador, Venezuela, Honduras e Colômbia.

O Instituto Nacional de Migração (INM), responsável pelas estações de migrantes sem documentos, informou no domingo que todos os corpos já foram enviados para seus países de origem e que solicitou à Secretaria da Fazenda "um item especial no orçamento para as indenizações".

O montante aprovado foi de 140 milhões de pesos "para cada uma das vítimas mortas", o que equivale a 8,2 milhões de dólares (40 milhões de reais), informou o INM.

A tragédia causou reclamações de organizações de direitos humanos como Anistia Internacional e protestos de migrantes.

Ciudad Juárez, vizinha de El Paso, Texas, é uma das localidades de fronteira onde muitos migrantes ficam retidos em sua rota para os Estados Unidos.

