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Internacional México pede à China que reduza desequilíbrio comercial "crescente" A China é o segundo maior parceiro comercial do México, depois dos Estados Unidos, embora o intercâmbio de mercadorias seja muito desigual

O México pediu à China que reduza o desequilíbrio comercial "persistente e crescente" entre os dois países e solicitou ao gigante asiático que acelere a autorização de protocolos para permitir a exportação de diversos produtos ao mercado chinês, informou a Secretaria de Economia nesta segunda-feira (23).

A China é o segundo maior parceiro comercial do México, depois dos Estados Unidos, embora o intercâmbio de mercadorias seja muito desigual.

A reunião entre o secretário de Economia mexicano, Marcelo Ebrard, e o ministro do Comércio chinês, Wang Wentao, realizada em Pequim, tinha como objetivo propor à China a compra de mais produtos mexicanos.

Estima-se que, neste ano, o país asiático ultrapasse 130 bilhões de dólares (R$ 776,2 bilhões) em exportações para o México, enquanto os envios mexicanos devem ficar em torno de 10 bilhões de dólares (R$ 59,7 bilhões), segundo dados da Secretaria de Economia.

"O que estou propondo é reduzir essa disparidade entre importações e exportações de maneira decidida e rápida, mantendo o mesmo ritmo de crescimento de nossas exportações que tivemos em nossas importações", disse Ebrard, citado em um comunicado da Secretaria.

O funcionário também solicitou o desbloqueio da autorização de licenças que, em alguns casos, estão "há uma década sem solução" e das quais o México precisa para exportar à China produtos como abacate, limão, carne bovina e suína, sorgo, entre outros.

Ebrard também convidou seu homólogo chinês a transferir para o México parte da produção que exporta ao país.

O encontro ministerial ocorreu na sequência da reunião que a presidente Claudia Sheinbaum manteve na semana passada com seu homólogo chinês, Xi Jinping, durante a cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), na China.

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