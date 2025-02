México prende El Chato, apontado como um dos maiores traficantes de fentanil

A- A+

Autoridades mexicanas prenderam o líder de uma organização criminosa que age na fronteira com os Estados Unidos, procurado por aquele país, anunciou a Secretaria de Segurança do país latino-americano.

A imprensa local identificou o detido como Humberto Rivera, conhecido como El Chato, El Don ou El Viejón, líder do grupo criminoso Gente Nova, que atua no estado de Chihuahua em associação com o Cartel de Sinaloa, apontado por Washington um dos maiores traficantes de fentanil.

Segundo a imprensa, a prisão ocorreu na noite de quinta-feira, em Ciudad Juárez, quando Rivera dirigia um veículo em alta velocidade e foi parado por agentes de segurança. "Os agentes encontraram no interior do veículo pacotes contendo drogas sintéticas", informou Secretaria de Segurança e Proteção Cidadã do México (SSPC). A detenção integra uma operação de larga escala que tem como objetivo a extradição do criminoso.

Operação

Os agentes interceptaram o carro de El Chato durante um período de vigilância das ruas de Ciudad Juarez. Identificaram um motorista que conduzia em alta velocidade pela cidade e decidiram abordá-lo. Não houve troca de tiros.

Segundo a SSPC, Humberto "N" é o líder de uma organização criminosa que opera na zona norte do México e um objetivo "prioritário" do FBI, dos Estados Unidos. Participaram da operação agentes da SSPC, da Secretaria de Defesa Nacional, da Guarda Nacional Republicana (GN) e da Marinha (Semar), além da Procuradoria Geral da República (FGR) e da Procuradoria Geral da República de Chihuahua.

O Cartel de Sinaloa é uma das máfias que serão designadas como organização terrorista após um decreto do presidente americano, Donald Trump, indicou o jornal The New York Times. Os cartéis Jalisco Nova Geração, o do Nordeste, A Família Michoacana e os Cartéis Unidos seriam os outros grupos criminosos mexicanos catalogados como terroristas.

Trump exige que seus vizinhos México e Canadá detenham o tráfico de drogas e de imigrantes sem documentos para o seu território. O México concordou em enviar 10 mil soldados para a fronteira, e pediu que Washington atue para interromper o fluxo de armas que alimenta os cartéis.

Veja também