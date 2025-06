A- A+

meio ambiente México processará SpaceX por poluição provocada por lançamentos de foguetes Grupos conservacionistas, tanto mexicanos quanto americanos, afirmam que a atividade do projeto espacial coloca em perigo tartarugas marinhas e aves costeiras

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, anunciou nesta quarta-feira (25) que seu governo processará a SpaceX, o projeto espacial do bilionário Elon Musk, devido à poluição que seus lançamentos de foguetes causam em território mexicano.

A Starbase, o principal centro de operações da SpaceX, está localizado no sul do Texas, nos Estados Unidos, muito próximo ao estado fronteiriço mexicano de Tamaulipas (nordeste), onde ambientalistas locais denunciam poluição de fontes de água, bem como restos de foguetes que sujam a área.

Grupos conservacionistas, tanto mexicanos quanto americanos, afirmam, além disso, que a atividade do projeto espacial coloca em perigo as tartarugas marinhas e as aves costeiras que habitam nessa região.

"Estamos revisando (...) tudo que tem a ver com o lançamento dos foguetes que está muito próximo da nossa fronteira, os impactos que isso tem na área e, dentro do marco das leis internacionais, tomar as medidas judiciais necessárias que devem ser tomadas", disse a mandatária em sua habitual coletiva de imprensa matinal.

O anúncio ocorre uma semana após um foguete Starship da SpaceX explodir durante um teste terrestre de rotina, representando um novo revés para o sonho de Musk de enviar humanos a Marte.

A explosão causou uma imponente bola de fogo e incêndios no local de testes, segundo relatos da própria empresa.

Sheinbaum assegurou que a decisão de processar não tem relação específica com essa explosão, mas sim com "os impactos na segurança e ambientais" que o lançamento dos foguetes representa para Tamaulipas.

"Iniciaremos um processo porque, de fato, há poluição", enfatizou a chefe de Estado.

Meios de comunicação mexicanos publicaram imagens de praias de Tamaulipas com o que seriam resíduos do foguete que explodiu na semana passada.

