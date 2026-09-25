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Importações México quer aumentar importações dos EUA para reduzir déficit e agradar Trump Sheinbaum diz que país pretende ampliar compras dos EUA para reduzir déficit comercial apontado por Trump

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, declarou nesta sexta-feira (25) que está promovendo uma redução do déficit comercial dos Estados Unidos com o México através do aumento de importações, uma indireta para seu homólogo Donald Trump em meio às negociações bilaterais sobre tarifas.

Trump denuncia com frequência que seus principais parceiros se "aproveitam" de seu país em termos comerciais.

O México destina 80% de suas exportações para seu vizinho e principal parceiro. Este intercâmbio ultrapassou 960 bilhões de dólares no ano passado (5,3 trilhões de reais, na cotação de 2025), com um saldo que deixou para os Estados Unidos um déficit de 197 bilhões (1,1 trilhão de reais), segundo dados oficiais.

"Temos trabalhado conjuntamente para o objetivo dos Estados Unidos, que é o que o presidente Trump chama de diminuição do déficit", disse Sheinbaum em sua coletiva de imprensa diária.

"O que estamos buscando é comprar mais dos Estados Unidos e menos de outros países, e isso vai diminuir a balança comercial do ponto de vista dos Estados Unidos".

Já "somos o principal país comprador de mercadorias e produtos dos EUA", afirmou.

Ambos os países e o Canadá são parceiros no tratado de livre comércio T-MEC, que enfrenta dificuldades em meio à guerra comercial de Trump contra Ottawa.

O México negocia diretamente a eliminação ou redução das tarifas impostas pelos Estados Unidos a setores como os de aço, alumínio e automobilístico.

O secretário de Economia, Marcelo Ebrard, prevê viajar a Washington na próxima semana para dar continuidade às negociações.

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