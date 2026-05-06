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ataques México reforça exigências de provas dos EUA contra governador acusado de narcotráfico laudia Sheinbaum, insistiu, nesta quarta-feira (6), que os Estados Unidos apresentam provas

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, insistiu, nesta quarta-feira (6), que os Estados Unidos apresentam provas, não apenas "falatórios" ou "invenções" contra o governador de Sinaloa e outros novos funcionários deste estado, cuja extradição é pedida por supostos vínculos com o narcotráfico.

Na semana passada, a Promotoria do Distrito Sul de Nova York acusou o governador Rubén Rocha Moya e os outros políticos do Morena, partido de esquerda de Sheinbaum, de se associarem ao cartel de Sinaloa "para distribuir enormes quantidades de narcóticos nos Estados Unidos", e pediu que fossem imediatamente detidos para sua extradição.

O México decidiu, no entanto, que, antes de realizar uma eventual detenção, a Procuradoria mexicana deveria abrir uma investigação. Rocha, que tachou as acusações de “falsas e dolosas”, deixou a carga provisoriamente na sexta-feira para facilitar as investigações.

“No México há um sistema penal acusatório que é muito garantido” e para deter alguém “tem que haver provas, não falatórios, não invenções”, afirmou Sheinbaum nesta quarta-feira, durante uma coletiva de imprensa.

O presidente também reforçou que seu governo não protegerá nenhum político com vínculos violentos demonstrados: "o povo do México tem que ter claro primeiro que o presidente não descobriu ninguém".

E reiterou a postura de seu Executivo de não aceitar disposições de governos estrangeiros. “Se não há provas do que estão dizendo, então o objetivo é a ingerência”, afirmou.

A denúncia contra Rocha Moya abalou o governo de Sheinbaum e seu partido, por ser a primeira vez que um governador e outros políticos no exercício da carga são acusados judicialmente de terem vínculos com o narcotráfico.

O caso vem à tona, ainda, quando o presidente americano, Donald Trump, exige do México resultados na luta contra os cartéis e ambos os países revisam, juntamente com o Canadá, o T-MEC, o acordo de livre comércio da América do Norte, crucial para a economia mexicana.

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