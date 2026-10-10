México registra o nono assassinato de jornalista em 2026
País é um dos países mais perigosos do mundo para exercer o jornalismo e grande parte dos assassinatos e agressões fica impune, segundo várias ONGs
Um jornalista foi morto a tiros na sexta-feira (9) no México, o nono profissional da imprensa assassinado neste ano, informou a ONG Artigo 19.
Hamurabi Huesca Manzano, dono de um portal de notícias com mais de 52.000 seguidores, foi atacado a tiros no estado de Oaxaca, no sul do país.
A ONG Repórteres Sem Fronteiras (RSF) informou que o país registrou nove assassinatos de jornalistas desde o início do ano.
O México é um dos países mais perigosos do mundo para exercer o jornalismo e grande parte dos assassinatos e agressões fica impune, segundo várias ONGs.
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Huesca Manzano também era taxista.
De acordo com o Ministério Público estadual, ele foi morto a tiros quando um grupo abriu fogo contra ele e outros dois homens.
O portal do repórter, Pinotepa Comunica, publicava notícias sobre política e assuntos locais de Santiago Pinotepa Nacional, a cidade onde ele morava.
"Exigimos que o MP trate o trabalho jornalístico como prioritário em sua investigação", afirmou a Artigo 19 na rede social X.