México registra primeira morte por gripe aviária H5N1 na América Latina

A primeira pessoa infectada com a cepa H5N1 da gripe aviária no México morreu, informou a autoridade sanitária do estado de Coahuila, no Norte do país, nesta terça-feira. O óbito é também o primeiro registrado na América Latina.

A paciente era uma menina de três anos que estava hospitalizada e faleceu devido a um quadro de “falência múltipla de órgãos”, disse o secretário estadual de saúde de Coahuila, Eliud Aguirre. Até o momento, a criança foi o único caso de H5N1 confirmado no país, no último dia 1º.

Testes realizados em membros da família e profissionais de saúde que tiveram contato com a menina tiveram resultado negativo. Além disso, nenhum outro “caso suspeito” foi detectado, acrescentou Aguirre.

