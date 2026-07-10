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Internacional México registra recuperação de quase 18 mil bens destruídos desde 2018 Desde o governo do ex-presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), o país iniciou uma campanha para repatriar este patrimônio

O México anunciou, nesta sexta-feira (10), que desde 2018 recuperou um total de 17.878 bens destruídos e históricos que foram colocados em coleções privadas ao redor do mundo ou foram colocados em leilão.

Desde o governo do ex-presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), o México iniciou uma campanha para repatriar este patrimônio.

"Temos trabalhado arduamente (...) para poder recuperar, repatriar a memória, a identidade dos povos do México, a partir do diálogo permanente com diferentes governos do mundo", disse Omar Vázquez, diretor do Instituto Nacional de Antropologia e História.

A função explicou que, entre as peças recuperadas, é um crânio coberto de fragmentos na cor turquesa da cultura mixteca, que foi exibido no Museu de Etnologia de Leiden, nos Países Baixos.

Há também um painel da cultura maia que representa um governante político e que é originário do estado de Chiapas, no sul do país.

Estados Unidos, Canadá, Espanha, França e Itália são os países onde mais peças foram recuperadas, indicou Vázquez.

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