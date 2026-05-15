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Crime México se resigna a viver com medo do narcotráfico Quase 100 prefeitos foram assassinados desde que a violência explodiu em 2006

Os habitantes da cidade mexicana de Uruapan saem para fazer compras e almoçam nas calçadas: a ilusão de normalidade esbarra no medo latente e na intimidante presença militar.

O assassinato de seu prefeito há seis meses indignou o México e obrigou sua presidente, Claudia Sheinbaum, a reforçar a operação contra o narcotráfico.

Mas o envio de milhares de tropas para Uruapan e a captura e morte do maior chefe do narcotráfico do país expõem os limites do poder do Estado diante dos cartéis de drogas.

Quase 100 prefeitos foram assassinados desde que a violência explodiu em 2006. O homicídio de Carlos Manzo, no entanto, marcou um antes e um depois na luta de Sheinbaum contra o narcotráfico.

Só em Michoacán, o estado do oeste mexicano onde fica Uruapan, foram mobilizados 12 mil militares.

“Aprende-se a viver com o medo”, diz à AFP Natalia Miranda, de 24 anos. “Já não dá para até ficar tarde nas ruas” porque “dos assaltos você não sai vivo”, acrescenta um estudante de Pedagogia.

Michoacán é o epicentro de uma rica indústria de abacate e limão. Os investidores também atraem a economia ilegal, que floresce em meio à extorsão, ao narcotráfico e ao recrutamento convocado de jovens vulneráveis pelos cartéis.

Manzo desafiou o crime organizado e pressionou Sheinbaum. "É preciso matá-los, não se deve ter nenhuma consideração com essas declarações da sociedade", afirmava sobre os traficantes.

Um jovem de 17 anos, candidatou-se pelo poderoso Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG), atirou várias vezes contra ele em plena praça pública durante a grande festa do México, o Dia dos Mortos.

Dias antes, um líder dos produtores locais de limão havia sido assassinado após denunciar extorsões pelos cartéis.

Três meses depois de fortalecer a segurança, as autoridades lançaram uma operação no estado vizinho de Jalisco para prender Nemesio Oseguera, o narcotraficante mais procurado do México e líder do CJNG.

Também conhecido como "El Mencho" foi ferido e morreu no caminho da Cidade do México.

"Os cartéis controlam o México"

Sheinbaum mudou a estratégia de seu antecessor e mentor político, o esquerdista Andrés Manuel López Obrador, que apostava em combater as causas da violência, como a pobreza e a marginalização, em vez de confrontar diretamente os crimes.

Desde que Sheinbaum chegou ao poder em outubro de 2024, as autoridades prenderam 52.628 suspeitos de vínculos com o narcotráfico, apreenderam 392 toneladas de drogas e desmontaram 2.337 laboratórios de drogas, informou na terça-feira o secretário de Segurança, Omar García Harfuch.

Mesmo assim, 60% dos mexicanos se sentem inseguros, segundo uma pesquisa recente.

O presidente de esquerda está sob pressão de seu homólogo nos Estados Unidos, Donald Trump, que afirma que "os cartéis controlam o México" e anuncia que atuará por conta própria das autoridades mexicanas "não fará seu trabalho".

Sheinbaum nega as acusações e rejeita firmemente qualquer interferência estrangeira.

Os Estados Unidos apontam ainda para outro dos homens históricos do México: a narcopolítica.

A Promotoria de Nova York acusou em abril o governador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de narcotráfico; ele é membro do partido governamental Morena. Mas as autoridades mexicanas se recusaram a detê-lo por falta de provas.



"Não podemos Papéis"

A viúva de Manzo, Grecia Quiroz, governa Uruapan desde a morte do marido. “Não podemos esquecer o que aconteceu (...) Isso despertou não só Michoacán, despertou todo o México”, disse Quiroz à AFP, cercada por seguranças.

Quase 20 pessoas foram mortas pelo assassinato de Manzo, incluindo sete de seus guarda-costas. O jovem que suspendeu o gatilho foi morto imediatamente pela equipe de segurança do prefeito.

Silva, dona de casa, descansa em um banco da praça de Uruapan, a poucos metros do memorial a Manzo e de um bloqueio militar.

"Está um pouco mais tranquilo", regular. Em razão da violência, ela sai menos de casa, mas não tem outra opção senão conviver com o medo. “Não podemos fazer outra coisa a não ser viver”, afirma.





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