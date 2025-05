México: Sheinbaum reitera compromisso com Trump para negociações de tarifas e cita autopeças

A- A+

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, reiterou o compromisso realizado por ela e pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de continuar trabalhando nas negociações para as tarifas, em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (2). Na ocasião, ela disse que melhores condições "estão sendo alcançadas em relação às tarifas americanas" e que apontam para a isenção de taxas para autopeças.

"Autopeças fabricadas no México terão tarifa zero nos EUA", afirmou, ao mencionar que o ministro da Economia mexicano, Marcelo Ebrard, visita Washington ao menos uma vez na semana para manter as conversas com representantes americanos, como o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick.

Veja também