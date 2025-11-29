Sáb, 29 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado29/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
TULA

Ataque em bar deixa ao menos sete mortos no México

Ataque armado ocasionou as mortes no local

Reportar Erro
Ataque armado aconteceu em Tula, no estado de Hidalgo, no MéxicoAtaque armado aconteceu em Tula, no estado de Hidalgo, no México - Foto: Canva

Pelo menos sete pessoas morreram e outras cinco ficaram gravemente feridas neste sábado (29) em um ataque armado contra um bar na cidade mexicana de Tula, no estado de Hidalgo, informaram as autoridades locais.

 

Leia também

• México acelera busca por desaparecidos no maior cemitério do país

• México adverte Peru que invadir sua embaixada viola leis internacionais

Um boletim da polícia municipal detalhou que quatro das vítimas morreram no local e outras três enquanto recebiam atendimento médico devido aos ferimentos a bala, um fato pouco comum neste distrito do centro do México.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter