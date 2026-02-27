A- A+

CALAMIDADE MG: Número de mortes sobe para 65; quatro pessoas seguem desaparecidas Bombeiros trabalham para buscar sobreviventes nos escombros

Quatro pessoas ainda seguem desaparecidas, sendo duas em Juiz de Fora e duas em Ubá, municípios mineiros atingidos fortemente pelas chuvas essa semana.

Ao todo, 65 pessoas morreram, sendo 59 em Juiz de Fora e seis em Ubá, de acordo com divulgação feita pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais nesta sexta-feira (27).

Até a manhã desta sexta, havia 64 pessoas mortas. Segundo os Bombeiros, mais um corpo foi localizado à tarde, em Juiz de Fora, no Bairro Parque Burnier.

As chuvas causaram alagamentos e deslizamentos de terras e os bombeiros trabalham para buscar sobreviventes e para retirar os corpos em meio aos escombros.

Em Juiz de Fora, segundo a prefeitura, mais de 4,2 mil pessoas estão desabrigadas e desalojadas e foram registradas 2.149 ocorrências pela Defesa Civil desde a última segunda-feira (24). Já em Ubá, são pelo menos 1,2 mil desabrigados e desalojados.

A prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, afirmou, nesta sexta-feira (27), que uma em cada quatro pessoas da cidade mora em área de risco e que é preciso fazer intervenções por todo o município para evitar novas tragédias.

Também nesta sexta, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, autorizou o repasse de R$ 6,196 milhões para ações de resposta em sete municípios atingidos por desastres naturais em Minas Gerais, Piauí e Rio Grande do Sul

Em Minas Gerais, os municípios de Ubá e Matias Barbosa, afetados pelas fortes chuvas desta semana, estão entre os contemplados.

Veja também