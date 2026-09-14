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SAÚDE Miastenia gravis: entenda a doença autoimune do apresentador Alex Escobar Apresentador passou passou mal durante a Copa do Mundo e precisou de uma cirurgia para retirada de um tumor

O quadro de saúde do apresentador da TV GLOBO Alex Escobar tem chamado a atenção depois que ele passou mal durante uma transmissão da Copa do Mundo, nos Estados Unidos. Na ocasião, Alex Escobar precisou deixar a cobertura do campeonato após apresentar dificuldade para falar e voltou ao Brasil para cuidar da saúde.

Ele passou por uma cirurgia, na Casa de São José, no Rio de Janeiro, para a retirada de um tumor de aparência benigna no timo, órgão localizado na região do peito que age na maturação das células do sistema imunológico.

O que é miastenia?

De acordo com informações da Rede D’Or, a miastenia gravis é uma doença autoimune, ou seja, que leva o próprio sistema imunológico do paciente a atacar, por engano, células saudáveis do corpo.

No caso da miastenia, essa ação afeta a comunicação entre nervos e músculos, causando um quadro de fraqueza muscular que piora com esforço. A condição surge principalmente na fase adulta e pode afetar músculos dos olhos, rosto, braços, pernas e os respiratórios.

Os principais sintomas da miastenia são:

Pálpebra caída (ptose palpebral) e visão dupla (diplopia);

Fraqueza nos braços, pernas e pescoço;

Dificuldade para mastigar, falar ou engolir;

Voz rouca e expressões faciais limitadas;

Cansaço muscular após atividades simples;

Falta de ar em casos mais graves.

Eles podem surgir gradualmente, variar de leves a graves e costumam piorar ao longo do dia. E o sinal de alerta começa quando a pessoa nota que a fadiga muscular não é apenas um cansaço comum, segundo a Rede D’Or.

O paciente pode pode perceber pálpebras caídas ou uma visão dupla que piora após ler ou assistir televisão. Além disso, pode ocorrer dificuldade para segurar objetos ou subir escadas, esses sinais que melhoram muito depois de alguns minutos de descanso.

Em entrevista ao Fantástico, exibida em 13 de setembro, Alex Escobar contou à apresentadora Maju Coutinho que poucos dias antes de passar mal ao vivo, ele começou a sentir dificuldade na mastigação. E que isso também aconteceu poucas horas da sua entrada ao vivo durante a Copa do Mundo, quando sentiu a língua rígida e teve dificuldade para falar. Ele também enfatizou que esteve consciente durante todo o episódio.

As causas exatas da miastenia ainda não são totalmente conhecidas, mas alguns fatores associados ao diagnóstico são:

Alterações no timo, glândula localizada no tórax;

Presença de doenças autoimunes, como lúpus e artrite reumatoide;

Predisposição genética associada ao sistema imunológico;

Fatores ambientais ainda não totalmente esclarecidos;

Produção de anticorpos anti-AChR, anti-MuSK e anti-LRP4.

Fatores como infecções, estresse físico ou emocional, privação de sono, calor excessivo e uso de determinados medicamentos podem desencadear crises de miastenia.

Embora não tenha cura, existem tratamentos que ajudam no controle dos sintomas e melhoram a qualidade de vida ao longo do tempo. Entre eles:

Medicamentos como piridostigmina;

Corticoides e imunossupressores;

Terapias biológicas em casos selecionados;

Cirurgia para retirada do timo em casos indicados;

Plasmaférese e imunoglobulina intravenosa em crises graves;

Suporte respiratório quando há dificuldade para respirar;

Fisioterapia motora e respiratória;

Fonoaudiologia.

Entenda a cirurgia de Escobar

No caso de Escobar, após exames identificarem um tumor de aparência benigna no timo, os médicos decidiram fazer uma operação para removê-lo na expectativa de que ele poderia estar afetando o quadro de miastenia do apresentador. Em alguns casos, é recomendada a retirada completa do órgão, pois o paciente consegue sobreviver sem ele.

A cirurgia escolhida depende do estágio e do tamanho do tumor. Quando apenas o tumor será removido, geralmente opta-se por uma ressecção cirúrgica. Hoje, o procedimento pode ser feito por videotoracoscopia, com pequenas incisões e o auxílio de uma câmera para visualizar a região. Também se utiliza a cirurgia robótica para aumentar a precisão dos movimentos.

Já a timectomia é a operação que remove o timo e o tumor em conjunto, sendo tradicionalmente feita com uma incisão vertical no meio do tórax.

Alex Escobar também contou ao Fantástico que continua fazendo tratamento com medicamentos e que ainda pode apresentar dificuldade no fala, como ocorreu durante a Copa, mesmo após a cirurgia.

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