Política Michelle diz que crise de soluços de Bolsonaro 'deu trégua' após médico ter sido chamado Ex-presidente teve mal-estar horas depois ter recebido o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e os filhos Flávio e Renan para um almoço

A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro disse em um post no Instagram, na manhã desta terça-feira, que a crise de soluços do ex-presidente Jair Bolsonaro "deu trégua", após um médico ter sido chamado para atendê-lo em casa ontem à noite. Desde o início do mês passado, o ex-mandatário cumpre prisão domiciliar em sua residência no Lago Sul, região nobre de Brasília, mas tem sofrido de repetidos soluços e vômitos, complicações recorrentes do sistema digestivo após a facada sofrida durante a campanha presidencial de 2018.

A crise teria se repetido ontem, relatou o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) em um post no X. "A Michelle está o deixando um pouco mais confortável e tranquilo, enquanto o médico já está a caminho de casa para avaliar a situação". Horas depois, ele anunciou que a crise havia passado e que tudo havia "voltado ao controle diário". "Sua reclamação é de rasgar o coração", acrescentou Carlos.



Em contato, a equipe médica de Bolsonaro também informou que mal-estar já foi controlado, não tendo necessidade de transferência para uma unidade hospitalar. Essa, no entanto, não foi a primeira vez que o ex-presidente apresenta crises de saúde em casa, tendo sido internado há duas semanas com um quadro similar.

O mal-estar de ontem, no entanto, ocorreu apenas horas depois de Bolsonaro ter recebido Tarcísio, e dois de seus filhos, Flávio e Jair Renan, em almoço no mesmo condomínio. Na ocasião, além de conversas sobre política e eleições de 2026, interlocutores relataram que o ex-presidente parecia abatido.

