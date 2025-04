Michelle Obama fala pela primeira vez após rumores de separação

A- A+

A ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, falou pela primeira vez sobre os rumores de sua suposta separação do ex-presidente Barack Obama, que circulam há vários meses na imprensa e nas redes sociais. Ela falou no podcast "Work in Progress", no qual conversou com a atriz Sophia Bush sobre os oito anos que se passaram desde que sua família deixou a Casa Branca. Barack e Michelle Obama estão juntos há 32 anos, como o ex-presidente revelou em uma postagem no X em outubro passado.

No entanto, uma série de aparições de Barack Obama sozinho em grandes eventos nos Estados Unidos gerou rumores de um possível afastamento do casal. A ex-primeira-dama, por exemplo, não compareceu à segunda posse do presidente Donald Trump em janeiro passado, à qual Obama compareceu.





Michelle também não esteve no funeral de estado do ex-presidente Jimmy Carter, que morreu em 29 de dezembro de 2024. Circularam até rumores nas redes sociais sobre uma suposta infidelidade do ex-presidente para com a esposa.

O que Michelle Obama disse sobre rumores de separação?

Em conversa com a atriz Sophia Bush, Michelle Obama falou sobre suas ausências em diversos eventos políticos nos Estados Unidos e revelou que sua vida mudou. Ao mesmo tempo, ela negou sua separação do ex-presidente.

Segundo a ex-primeira-dama, nos anos anteriores ela tomou suas decisões pensando no bem-estar de outras pessoas, ou seja, suas filhas ou seu marido, que foi presidente dos Estados Unidos por oito anos.

"Eu poderia ter tomado muitas dessas decisões anos atrás, mas não me dei essa liberdade [...]. Não posso culpar ninguém além de mim mesma pelas minhas decisões e indecisões", disse.

No entanto, ela mencionou que a situação mudou, pois, atualmente, está lutando para tomar suas próprias decisões e, principalmente, como se dedicar a elas. Nesse sentido, ela disse que perdeu vários eventos com o marido por priorizar "sua agenda" e "o que era melhor para ela".

"Acabou. Então agora preciso rever meu calendário, o que fiz este ano, foi um ótimo exemplo de mim mesma, de como me dediquei a algo que eu tinha que fazer [...] e escolhi fazer o que era melhor para mim, não o que eu tinha que fazer, não o que eu achava que os outros queriam que eu fizesse", contou Michelle.

Michelle Obama disse que essa decisão foi um teste significativo para ela e que sua escolha de se afastar e priorizar outros aspectos de sua vida levou a rumores de separação de seu marido, que são falsos.

"É com isso que nós, mulheres, acho que lutamos — decepcionar as pessoas. Tanto que este ano as pessoas nem conseguiam imaginar que eu estava tomando uma decisão por mim mesma, e tiveram que dizer que meu marido e eu estávamos nos divorciando", acrescentou.

Michelle indicou que ainda dedica tempo para fazer discursos internacionais, trabalhar em projetos e lutar por causas que defende, como a educação de meninas. Mas ela também enfatizou que queria refletir sobre como gostava de passar seu tempo livre e se perguntar: "Quem eu realmente quero ser todos os dias?".

"Com quem eu quero almoçar? Quanto tempo eu quero ficar em algum lugar? Eu quero viajar? Se um amigo me ligar e disser 'vamos', eu posso dizer sim", exemplificou. "E estou tentando fazer isso cada vez mais", acrescentou ela no podcast.

Recentemente, o ex-presidente Obama também revelou alguns detalhes sobre seu relacionamento com sua esposa durante uma conversa com o presidente do Hamilton College, Steven Tepper. Na conversa, Obama admitiu que houve dificuldades no relacionamento em 2017, quando seu segundo mandato presidencial estava chegando ao fim.

"Eu devia isso à minha mulher", disse ele, sem revelar mais detalhes.

O ex-presidente indicou que, depois que deixou a Casa Branca, ele e Michelle se concentraram em passar um tempo longe dos olhos do público para se recuperarem da tensão causada por seu mandato nos Estados Unidos.

"Tenho tentado sair desse buraco fazendo coisas divertidas de vez em quando", concluiu Obama na ocasião.

