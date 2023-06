Mick Jagger e namorada colocam mansão de R$ 16,8 milhões à venda, nos EUA

A- A+

O vocalista dos Rolling Stones, Mick Jagger, e sua namorada, a dançarina Melanie Hamrick, colocaram à venda uma mansão de US$ 3,5 milhões (equivalente a R$ 16,8 milhões). A casa de luxo do casal fica em um condomínio fechado localizado na cidade americana de Bradenton, na Flórida.

A mansão foi construída em 2008 na beira de um lago. O imóvel possui dez quartos, sendo quatro suítes, e ocupa uma área de 529 metros quadrados, conforme a descrição que consta no site dos agentes imobiliários que vão intermediar o negócio com os interessados na aquisição.

A suíte principal é descrita como "o oásis perfeito no final do dia com sua ampla varanda privativa com lareira e cenários aquáticos de tirar o fôlego". O ambientes conta com escritório, biblioteca, salas de estar e de jantar separadas do restante da casa, e acesso por uma escada privativa à área de entretenimento. Neste último espaço há um bar molhado.

O anúncio da casa inicia-se com o verso "you can't always get what you want" (você nem sempre consegue o que deseja), do clássico homônimo dos Rolling Stones. E acrescenta mencionando outro trecho da música: mas esta casa é definitivamente "what you need" (o que você precisa).

"Esta magnífica casa em Rutenburg construída sob medida no condomínio fechado principal do The Lake Club foi construída com a privacidade em mente. Lote excepcional com vista serena para o mar nos dois lados, um parque linear com belo paisagismo do outro lado da rua e apenas um vizinho. Ao entrar pela porta da frente, você ficará maravilhado", diz o anúncio.

Jagger e Melanie compraram a casa na área de Lakewood Ranch, a leste de Bradenton, em outubro de 2020. Na época, o casal pagou pouco mais de US$ 1,9 milhão. De acordo com a agência de notícias Associated Press, a mansão foi registrada em nome de Melanie pois sua família mora na região.

Veja também

Uganda Familiares buscam notícias de entes queridos após massacre em escola em Uganda