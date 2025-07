A- A+

LADEIRA DO ADELAIDE Jaboatão: micro-ônibus bate em muro após motorista perder controle na Ladeira do Adelaide Não houve vítimas segundo a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes

Um micro-ônibus do transporte complementar municipal de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), bateu em um muro após o motorista do veículo perder o controle, na noite dessa terça-feira (29).



O veículo operava na linha 118 - Marcos Freire/Barra de Jangada. De acordo com a prefeitura, não houve vítimas.

O acidente aconteceu na Ladeira do Adelaide, no bairro de Marcos Freire, mesmo local onde, em 2024, houve um acidente que causou seis mortes.



Devido ao acidente dessa noite, a prefeitura informou que a operação do veículo foi suspensa até que todos os procedimentos previstos no regulamento sejam novamente cumpridos, incluindo nova inspeção veicular, emissão de laudo técnico atualizado e apresentação do veículo na sede da secretaria.

De acordo com relato do motorista do micro-ônibus, o pneu estourou após o veículo passar por uma pedra na descida da ladeira.

"A Secretaria Executiva de Mobilidade (Semob) foi acionada e, prontamente, uma equipe de agentes de trânsito se dirigiu ao local para registrar a ocorrência. No momento da chegada, o veículo já havia sido removido pelo permissionário para um ponto próximo, onde foi realizada a troca de um pneu", afirmou a prefeitura, por meio de nota.

Um Boletim de Ocorrência foi registrado pelos agentes de trânsito e, conforme estabelece o Decreto Municipal nº 188/2028, que regulamenta o serviço, o selo de vistoria do veículo foi removido.

O micro-ônibus havia passado por recadastramento anual obrigatório em 2024 e atendeu às exigências da vistoria técnica trimestral obrigatória realizada entre abril e maio deste ano.

O permissionário também havia apresentado o veículo para vistoria veicular, apresentação e atualização de laudos de inspeções técnicas emitidos por instituições técnicas licenciadas.

Local é o mesmo de acidente com vítimas fatais

No Domingo de Páscoa do ano passado (31 de março), um micro-ônibus se envolveu em um acidente na mesma ladeira. O motorista do veículo perdeu o controle, desceu desgovernado de ré e atropelou dezenas de pessoas, deixando seis delas mortas e outras 29 feridas.

Quatro pessoas morreram no local do acidente. A quinta morte foi confirmada no fim da noite do mesmo dia e a sexta, no dia seguinte.

O grupo de fiéis participava da caminhada Cristo Vive, organizada pela Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

