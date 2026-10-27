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Região Metropolitana do Recife UR-11: micro-ônibus colide com imóveis e deixa mulher ferida em Jaboatão dos Guararapes Acidente aconteceu na Rua Vinte e Oito, após o motorista do coletivo, que fazia a linha 125 - UR 11/Barra de Jangada, perder o controle em uma ladeira

Um micro-ônibus colidiu com imóveis e deixou uma mulher ferida no bairro da UR-11, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, na manhã desta terça-feira (27).

O acidente aconteceu na Rua Vinte e Oito, após o motorista do coletivo, que fazia a linha 125 - UR 11/Barra de Jangada, perder o controle em uma ladeira.

Com o impacto, pelo menos três imóveis foram atingidos e tiveram parte de suas estruturas danificadas.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), uma passageira do micro-ônibus, de 32 anos, precisou ser atendida após bater a cabeça e apresentar tontura.

"Ela foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde", afirmou a corporação, que não detalhou para onde a vítima foi levada.

Em nota, a prefeitura de Jaboatão informou que agentes de trânsito e uma equipe de socorro estiveram no local e adotaram providências

"O veículo já teve o selo de vistoria retirado pela fiscalização de transporte e não se encontra mais no local do sinistro. O veículo está impedido de operar, tendo que passar por nova vistoria no órgão gestor", afirmou a gestão.

A prefeitura solicitou à Defesa Civil a realização de laudo técnico das três residências atingidas pelo sinistro e destacou que segue acompanhando o caso.

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