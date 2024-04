Micro-ônibus perde o freio, desce ladeira de ré e quase atropela motociclistas em Jaboatão

A- A+

Um micro-ônibus que fazia a linha complementar UR-11 perdeu o freio, na ladeira do UR-5, no Ibura, Jaboatão dos Guararapes, na manhã desta terça-feira (23).

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o desespero dos passageiros dentro do coletivo, que teria passado por cima de três motocicletas. Não há informação de feridos.

As imagens mostram que o veículo está subindo uma ladeira e, no meio do percurso, perde o freio. Os usuários, apavorados, começam a gritar, pedindo para que o motorista abrisse a porta.

