Sex, 12 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta12/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SAÚDE

Microplasma no coração: Entenda infecção que causou morte de princesa tailandesa aos 47 anos

Bajrakitiyabha, filha mais velha do rei Maha Vajiralongkorn, sofreu um colapso em 2022 e permaneceu em coma por cerca de três anos; médicos atribuíram o quadro a uma arritmia grave causada por quadro infeccioso

Reportar Erro
Bajrakitiyabha, filha mais velha do rei Maha Vajiralongkorn, sofreu um colapso em 2022Bajrakitiyabha, filha mais velha do rei Maha Vajiralongkorn, sofreu um colapso em 2022 - Foto: Lillian Suwanrumpha / AFP

A princesa Bajrakitiyabha, filha mais velha do rei Maha Vajiralongkorn, da Tailândia, morreu aos 47 anos após permanecer mais de três anos em coma, informou a Casa Real tailandesa. Ela estava internada desde dezembro de 2022, quando sofreu um colapso enquanto se exercitava com seus cachorros.

Segundo os médicos, o episódio foi provocado por uma arritmia cardíaca grave causada por uma infecção por micoplasma no coração. O palácio informou que Bajrakitiyabha morreu às 19h48, no horário local, da véspera, no Hospital Chulalongkorn.

“A equipe médica prestou o cuidado mais próximo e intensivo possível, mas sua condição continuou a declinar progressivamente”, disse o palácio em comunicado divulgado na manhã desta sexta-feira.

Leia também

• Diagnosticar cardiopatias congênitas cedo aumenta qualidade de vida

• Mulher relata luta de surfista brasileiro atingido no coração por peixe-agulha na Costa Rica

• Cardiopatia hipertrófica: risco silencioso para praticantes de exercícios intensos

O micoplasma é uma bactéria conhecida principalmente por causar infecções respiratórias, como pneumonia. Em casos menos comuns, porém, pode provocar manifestações fora dos pulmões, atingindo sistemas como o neurológico, gastrointestinal, musculoesquelético e cardíaco. Quando há envolvimento do coração, a infecção pode estar associada a miocardite, pericardite, bloqueios cardíacos, cardiomiopatia não isquêmica e insuficiência cardíaca.

'Saindo do suco': projeto da Unifesp busca ajudar quem quer interromper o uso de anabolizantes

No caso da princesa, os médicos atribuíram o colapso inicial a uma alteração grave no ritmo cardíaco. Após anos de tratamento, exames também identificaram, em abril de 2026, uma infecção estomacal que levou a inflamação intestinal, queda de pressão arterial e arritmia. Em maio, o palácio já havia comunicado a piora do estado de saúde de Bajrakitiyabha, que recebeu medicamentos e suporte de aparelhos para auxiliar pulmões e rins.

Conheça a princesa Bajrakitiyabha
Nascida em 7 de dezembro de 1978, Bajrakitiyabha era a mais velha dos sete filhos do rei Vajiralongkorn. Ela era filha da primeira mulher do monarca, a princesa Soamsawali, prima do rei.

Formada em Direito, a princesa obteve dois títulos de pós-graduação pela Universidade Cornell, nos Estados Unidos. Trabalhou por um breve período na missão tailandesa junto às Nações Unidas, em Nova York, antes de retornar à Tailândia para atuar no Ministério Público, em Bangcoc e em outras regiões do país.

Entre 2012 e 2014, foi embaixadora da Tailândia na Áustria, onde se aproximou do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. A partir daí, passou a defender reformas no sistema prisional, com foco especial em mulheres em situação de vulnerabilidade que acabam encarceradas. A Tailândia tem uma das maiores populações carcerárias femininas do mundo.

De volta ao país, tornou-se embaixadora do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime para o Estado de Direito no Sudeste Asiático e continuou a defender mudanças no sistema de Justiça criminal tailandês, marcado por penas severas em casos envolvendo posse de drogas em menor escala. Em 2021, o rei a nomeou chefe de gabinete de sua guarda particular, concedendo-lhe o posto de general.

Bajrakitiyabha também era conhecida pelo interesse em atividades físicas e costumava participar de corridas de longa distância. Sua trajetória, somada à confiança demonstrada pelo pai, fez dela uma figura central nas especulações sobre a sucessão real.

O rei Vajiralongkorn, de 73 anos, ainda não nomeou um herdeiro. A tradição tailandesa indica que o sucessor deve ser homem, mas uma emenda constitucional de 1974 permite que uma mulher assuma o trono. O monarca tem cinco filhos homens, mas quatro deles, do segundo casamento, foram deserdados em 1996 e vivem desde então com a mãe nos Estados Unidos. O quinto, o príncipe Dipangkorn, filho da terceira mulher do rei, é considerado o herdeiro presumido, embora haja questionamentos sobre sua capacidade de exercer o papel de monarca.

Para muitos monarquistas tailandeses, Bajrakitiyabha era vista como uma das figuras mais promissoras para suceder o pai, como rainha ou como regente para apoiar o príncipe Dipangkorn. Sua morte deixa em aberto a questão sucessória na Tailândia, tema que não costuma ser debatido publicamente em razão da rigidez da lei de lesa-majestade no país.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter