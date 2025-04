Microplásticos são encontrados no fluido folicular de ovário humano pela primeira vez

A- A+

Microplásticos foram encontrados pela primeira vez no fluido folicular do ovário humano, de acordo com um estudo publicado recentemente na revista científica Ecotoxicology and Environmental Safety. Descoberta levanta uma nova onda de questionamentos sobre o potencial impacto dessas substâncias tóxicas e onipresentes na fertilidade feminina.

O fluido folicular fornece nutrientes essenciais e sinais bioquímicos para o desenvolvimento dos óvulos. De acordo com os autores, da Universidade de Roma, na Itália, contaminar esse processo com pedaços de plástico provavelmente tem implicações para a fertilidade, o equilíbrio hormonal e a saúde reprodutiva em geral.

A nova pesquisa analisou a presença de microplásticos no fluido folicular de 18 mulheres submetidas a tratamento de reprodução assistida em uma clínica de fertilidade em Salerno, na Itália, e os detectou em 14.

As descobertas representam um grande passo para descobrir como e por que os microplásticos afetam a saúde reprodutiva das mulheres, mas também são "muito alarmantes", de acordo com os pesquisadores.

Do topo do Monte Everest ao fundo da Fossa das Marianas, microplásticos e nanoplásticos menores foram detectados em todo o ambiente. Esses compostos também já foram encontrados em diversos órgãos humanos, incluindo no cérebro.

Os microplásticos são particularmente perigosos porque podem conter qualquer número de 16 mil substâncias químicas plásticas. Isso inclui compostos altamente tóxicos como PFAS, bisfenol e ftalatos, que estão associados a câncer, neurotoxicidade, distúrbios hormonais ou toxicidade no desenvolvimento.

O novo artigo faz parte de um projeto maior que também detectou microplásticos na urina e no sêmen humanos, e examina os impactos na fertilidade, segundo informações do jornal britânico The Guardian. Montano, líder do projeto, suspeita que os microplásticos estejam entre os produtos químicos que causam a queda na contagem de espermatozoides e na qualidade geral do esperma.

Embora os homens sejam mais suscetíveis aos efeitos tóxicos da substância, acrescentou, as mulheres também podem ser afetadas. Pesquisas com animais relacionaram a presença de microplásticos à disfunção ovariana e a problemas de saúde, como redução da maturação dos ovócitos e menor capacidade de fertilização. Outro estudo em camundongos mostrou alterações no tecido ovariano.

O artigo observa uma "possível presença de correlação entre a concentração de microplásticos" e a saúde reprodutiva nas mulheres que participaram do novo estudo.

É difícil prevenir completamente a exposição aos microplásticos, mas reduzir a quantidade de plástico usado na cozinha – desde embalagens até o armazenamento e utensílios – pode reduzir as exposições. Consumir alimentos orgânicos e evitar aquecer plástico ou colocar alimentos e líquidos quentes nele também.

