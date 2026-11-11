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BRASIL

Microplásticos são encontrados no sangue de animais selvagens brasileiros, diz estudo

Pesquisa inédita publicada na Revista Nature identifica resíduos sintéticos em antas, tamanduás e tatus no Pantanal, Cerrado e Amazônia

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O tamanduá está entre os animais selvagens que tiveram microplásticos detectados no sangue Foto: Mario Alves/Divulgação O tamanduá está entre os animais selvagens que tiveram microplásticos detectados no sangue O tamanduá está entre os animais selvagens que tiveram microplásticos detectados no sangue Foto: Mario Alves/Divulgação O tamanduá está entre os animais selvagens que tiveram microplásticos detectados no sangue  - Foto: Magnific

O Brasil é vasto, mas não há onde se esconder do impacto da ação humana. E não se trata só da mudança do clima, mas de poluição por microplásticos, que parecem estar em toda parte, seja no ar, na água ou no solo. Prova disso é um estudo de cientistas brasileiros e estrangeiros que revela uma inédita contaminação do sangue de animais silvestres como antas, tamanduás-bandeira e tatus-canastra em pontos remotos da Amazônia, do Pantanal e do Cerrado.

Maior mamífero terrestre do país, a anta nada com destreza e percorre quilômetros sem cansar. O tamanduá-bandeira tem um dos melhores olfatos entre os mamíferos, cerca de 40 vezes mais apurado que o humano, fareja perigo à distância.

Já o tatu-canastra, o maior de todos os tatus, cava túneis que chegam a 5 metros de profundidade e podem dar abrigo a mais de 70 outras espécies, até mesmo à onça-pintada. Porém, nada disso salva esses animais da contaminação por microplásticos.

Publicado na Nature, uma das revistas científicas mais importantes do mundo, este é primeiro estudo a investigar a presença de microplásticos no sangue de animais selvagens terrestres e os motivos pelos quais isso acontece.

Microplásticos são uma ameaça emergente. E preocupam porque atingem até ecossistemas virgens e se suspeita que possam provocar inflamações crônicas, distúrbios hormonais e potenciais riscos cardiovasculares e reprodutivos em animais e humanos.

 

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O estudo mostra que o sangue de antas, tamanduás e tatus tem elevadas concentrações de microfragmentos de PET, polietileno, polipropileno, PVC e poliamida, por exemplo. Essas espécies foram escolhidas porque são emblemáticas e ameaçadas de extinção.

Os cientistas combinaram a amostragem e a quantificação de microplásticos no sangue de animais selvagens livres com o rastreamento individual por GPS de alta resolução e índices de uso do solo.

Uma vez no sangue, os microplásticos circulam por todo o corpo. Eles superam barreiras biológicas e podem se acumular em órgãos, além de ter potencial de desequilibrar hormônios.

— Ainda não investigamos os efeitos da contaminação na saúde desses animais. Mas um dos motivos de termos realizado o estudo é o fato de microplásticos serem suspeitos de causar redução da taxa de fertilidade, o que é particularmente preocupante no caso de espécies ameaçadas de extinção — destaca a primeira autora do estudo, Marcia Ferraz, do Departamento de Biologia da Universidade da Columbia Britânica, em Okanagan, no Canadá.

Microplásticos são minúsculos fragmentos de polímeros sintéticos. Eles medem menos de 5 milímetros de diâmetro. Vão do tamanho de um grão de gergelim até partículas menores do que células, invisíveis a olho nu.

Tem se mostrado impossível escapar deles. Eles estão no ar, na chuva, na água dos rios e nas plantas. E a concentração aumenta à medida que aumenta a chamada pegada humana (Human Footprint Index - HFI).

— O ar tem microplásticos, todo o ambiente. A ciência ainda não sabe muito bem como eles se dispersam. A maior parte dos microplásticos que encontramos tinha entre 10 e 15 micrômetros, mais ou menos do tamanho de uma célula — afirma Ferraz.

O índice HFI mede o tamanho do impacto e da transformação que as atividades humanas causam na natureza. Ele combina dados como desmatamento, urbanização, estradas e agropecuária para dar uma nota de 0 a 50 de quanto um ambiente foi alterado.

E o avanço da pegada humana no Brasil não apenas é significativo, como cresceu a um ritmo muito superior à média do planeta. Entre 2001 e 2020, o HFI médio global aumentou 26%. No mesmo período, a expansão da pegada humana no Brasil cresceu 42%.

Desmatamento e avanço de áreas agrícolas e cidades pesam. Mas a falta de saneamento é apontada pelos cientistas como uma das razões para a contaminação. Há cada vez mais pessoas e com elas todos os seus objetos plásticos, de utensílios domésticos, partes de equipamentos, capas de celulares a embalagens de todo tipo, produtos químicos de uso cotidiano e agrotóxicos.

Devido à falta de saneamento, plásticos trazidos pelo ser humano se dispersam sem barreiras pelo meio ambiente.

Foram testados 50 animais: 26 antas, 21 tamanduás e 3 raríssimos tatus-canastra. Somente quatro deles não tinham microplástico no sangue.

O trabalho foi possível graças à participação de cientistas de instituições dedicadas ao trabalho de campo com fauna no Brasil: Instituto de Conservação de Animais Silvestres (ICAS) e a Iniciativa Nacional para a Conservação da Anta Brasileira (INCAB), um programa gerido pelo Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ).

Também participaram pesquisadores da Universidade Federal do ABC (SP) e de instituições de Canadá, Alemanha, Reino Unido e EUA.

É um estudo caro. Cada animal é capturado, tem amostras de sangue colhidas, um colar de GPS instalado e depois é solto e monitorado. O custo é de cerca de US$ 10 mil por animal.

Os cientistas estudaram tanto animais de áreas extremamente preservadas quanto de outras sob altíssima pressão humana. A menor contaminação foi a do Pantanal. Lá foram coletadas amostras de sangue da região da Fazenda Baía das Pedras, em Aquidauana, no Mato Grosso do Sul.

Essa área é classificada como de baixíssima pressão humana, o ecossistema mais preservado da amostragem. Uma região quase virgem, longe de grandes rodovias e outras infraestruturas urbanas. Os animais lá estão a mais de 65 km da cidade mais próxima e a mais de 112 km de qualquer tipo lixão ou semelhante.

— Isso indica o papel da dispersão pelo ar e a água de longa distância dessas partículas — observa outro coautor do estudo, Michael Noonan, também da Universidade da Columbia Britânica.

Um nível de contaminação de médio a alto foi identificado no Cerrado do Mato Grosso do Sul. Lá se analisou o sangue de animais do mosaico agrícola de Nova Alvorada do Sul e Nova Andradina, e do entorno das rodovias BR-267 e BR-262.

Apenas 12% dessa região mantém a vegetação nativa preservada. O restante é dominado por agricultura intensiva (soja, milho, cana), pecuária, plantações de eucalipto, rodovias federais com intenso tráfego e assentamentos rurais.

As maiores taxas de contaminação foram observadas em animais do chamado Arco do Desmatamento, na Amazônia. Amostras foram colhidas em Querência, no Mato Grosso. Essa é uma área de fronteira do agro. A área analisada tem cerca de 57% do total convertidos em plantações de soja, milho e algodão. A vegetação nativa remanescente está restrita a matas ciliares cercadas por áreas agrícolas produtoras.

Mas nem tudo é desalento.

— O estudo mostra que onde tem preservação tem esperança. A contaminação é muito menor nas áreas preservadas. É possível conter os danos. O trabalho fornece uma base para que gestores ambientais criem estratégias de conservação baseadas no manejo do espaço — salienta Ferraz.

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